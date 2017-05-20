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الصحة || ارتفاع أسعار أكياس الدم ومشتقاته بالمستشفيات الحكومية والتأمين الصحي .. ننشر نص الفرار

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الصحة || ارتفاع أسعار أكياس الدم ومشتقاته بالمستشفيات الحكومية والتأمين الصحي .. ننشر نص الفرار الصحة || ارتفاع أسعار أكياس الدم ومشتقاته بالمستشفيات الحكومية والتأمين الصحي .. ننشر نص الفرار

قامت وزارة الصحة برفع أكياس الدم ومستقاته بالمستشفيات الحكومية والتأمين الصحي بمقدار 50 جنيه ليصبح سعر كيس الدم ب 140 جنيه بدلاً من 90 جنيه للقطاع الحكومي و500 جنيه للقطاع الخاص.

كما تضمن قرار وزارة الصحة رفع سعر وحدة البلازما بمقدار30 جنيه ليصبح سعر وحدة البلازما ب 70 جنيه بدلاً من 40 جنيه للقطاع الحكومي و 130 جنيه للقطاع الخاص.

كذلك تم رفع سعر كيس وحدة  دم كامل 50 سم إلى 80 جنيه للقطاع الحكومي و 140 جنيه للقطاع الخاص ، ووحدة دم من 50إلى 100سم ب 100 جنيه للقطاع الحكومي و230 جنيه للقطاع الخاص.

أيضاً تمن قرار وزارة الصحة رفع وحدة دم أكبر من 100 سم ل 140 جنيه للقطاع الحكومي و500 جنيه للقطاع الخاص ، والبلازما المجمدة فقط زادات أسعارها إلى 60 جنيه للقطاع الحكومي و 105 جنيه للقطاع الخاص.

 

المصدر : فايف

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