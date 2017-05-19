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حظك اليوم برج الحمل السبت 20/5/2018 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

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حظك اليوم برج الحمل السبت 20/5/2018 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى حظك اليوم برج الحمل السبت 20/5/2018 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

برج الحمل

مهنياً: تهتم اليوم بمعالجة المسائل القانونية والأوراق و الملفات الرسمية المطلوبة منك من قبل أرباب العمل

عاطفياً: إذا كنت أعزب فإن فرصة تجمعك بشخص مميز تشعر أنه شريك العمر قد تأتيك اليوم فاستغلها

صحياً: خفف من تناول المنبهات وتدخين النارجيلة والإكثار من المشروبات الغازية

ابراج مكتوب

برج الحمل

ربما يحدث شيء ما يغير أفكارك وحتى قراراتك ولذلك ستشعر بأنك مشوش. من الأفضل أن تؤجل اتخاذ أي قرارات اليوم فربما تتفاجأ بعض المشاكل، كل ما تحتاج إليه اليوم هو أن تتحلى بالهدوء وتبدأ في حل مشاكلك فورا.

المصدر : ارب حظ

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رئيس قسم الأخبار

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