بالفيديو || تصريح صادم لخالد الجندى عن العلاقة الزوجية أثناء الصيام

سمر العشري

قال الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، إن إقامة العلاقة الزوجية في نهار رمضان مع النسيان لا تفسد الصيام، عند الإمام أبي حنيفة، وليس عليه لا قضاء ولا كفارة.

وأضاف الجندى، خلال حلقة برنامج "لعلهم يفقهون"، المذاع على فضائية " dmc "، اليوم الخميس، أن النسيان لا يفسد العبادة عند الله، مفرقا بين الناسى والمتناسى فالأول لا إرادى أما الثانى فهو متعمد النسيان.

من جانبه قال الشيخ رمضان عبد المعز، الداعية الإسلامى، إن الإمام مالك يرى أن عليه القضاء والكفارة فى رواية وعليه القضاء دون الكفارة فى رواية أخرى.

وقال الشيخ ابراهيم رضا، الداعية الإسلامى، إن الإمام الشافعى وافق الإمام أبو حنيفة بحيث أن المجامع ناسيا فى نهار رمضان ليس عليه قضاء ولا كفارة وصومه صحيح.

وأضاف الشيخ أشرف الفيل، الداعية الإسلامى، أن الإمام أبى حنيفة، قال إن هذه المسألة يفسد فيها الصوم وعليه القضاء والكفارة.

المصدر : صدي البلد

شبكةعيونالإخبارية

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