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وزارة التضامن : صرف المعاشات رسمياً قبل شهر رمضان المبارك .. تعرف علي موعد صرفها

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وزارة التضامن : صرف المعاشات رسمياً قبل شهر رمضان المبارك .. تعرف علي موعد صرفها وزارة التضامن : صرف المعاشات رسمياً قبل شهر رمضان المبارك .. تعرف علي موعد صرفها

قالت وزيرة التضامن الاجتماعي الدكتورة ” غادة والي” أنه من أجل تخفيف العبء على المواطنين خلال شهر رمضان الكريم، مؤكدة أن الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي سوف تقوم بصرف معاشات شهر يونيو المقبل في أول الشهر بدلاً من يوم 10 في الشهر .

صرف المعاشات من بداية شهر يونيه

واشارت الوزير من خلال تصريحات صحفية أنه سوف يتم الصرف من خلال ماكينات الصرافة الآلي ” ATM”، أو منافذ صرف المعاشات بجميع مكاتب البريد والبنوك ، وذلك اعتباراً من الخميس الموافق 1 يونيه 2017، مؤكدة أنها تتابع بنفسها سير عمليات الصرف في الموعد المحدد، وإزالة جميع العقبات أمام أصحاب المعاشات، معلنه عن صرف المعاش من الصباح الباكر في نفس اليوم.

وأوضحت ” والي” أنه تم التنبيه على جميع المنافذ بضرورة فتح أبوابها من الصباح الباكر وعدم الانصراف قبل الصرف لآخر فرد موجود، وبذلك تحاول تيسير الأمور على المواطنين وخاصة أصحاب المعاشات، وذلك من اجل تخفيف العبء عنهم تزامناً مع دخول شهر رمضان.

 

 

المصدر : فايف

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