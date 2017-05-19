بالصور || مقال للمتحدث العسكري السابق بعنوان "الرعاع" يثير غضب النشطاء على مواقع التواصل وهشتاج الرعاع يتصدر تويتر

سمر العشري

قام المتحدث العسكري بنشر مقال له اليوم على جريدة اليوم السابع بعنوان الرعاع أثار غضب النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي والسوشيال ميديا، وجاء هذا المقال بعد زيجته الأخيرة من الإعلامية إيمان أبو طالب.

حيث عدد النشطاء زوجات اللواء محمد سمير والتي بلغت ثلاث مرات خلال شهور قليلة، وكانت الزوجة الأولى ظهرت مرافقة له في حفل زفاف بنت الإعلامي “أحمد موسى” في نوفمبر الماضي 2016.

كما أنه تزوج في مارس 2016 من الإعلامية ” مروة سعيد”، مذيعة قناة ” سي أر تي”، والتي كانت تقدم برنامج ” تسلم الأيادي”، والمذيعة إيمان أبو طالب هي الزوجة الثالثة.

ويبدو أن مقال “الرعاع” للواء محمد سمير جاء رداً على هؤلاء، شاهد المقال كاملاً كما ورد في في جريدة اليوم السابع، ورد النشطاء عليه.

"منذ خلق الله الكون شاءت حكمته سبحانه وتعالى أن تتنوع صفات وسمات الناس ما بين الجميل والقبيح، والطيب والشرير، والحسن والسيئ، ونقى السريرة وأسود القلب، وإذا دققت فى أمراضنا الاجتماعية المستحدثة التى برزت على الساحة فى السنوات الأخيرة نتيجة تردى التعليم وانهيار منظومة القيم والأخلاق التى كانت تحكم المجتمع لعوامل كثيرة لا تخفى على أحد ستجد ارتفاعاً مخيفاً فى عدد الرعاع من الناس، والرعاع طبقاً لتعريف القاموس هم مجموعة من الغوغاء والسفلة، وشاءت إرادة الله أن يكونوا موجودين فى كل المجتمعات وفى كل زمان ومكان، وهم لا يتورعون عن ممارسة الغيبة والنميمة ليل نهار لنهش أعراض الناس ورميهم بالباطل، وبعد التطور الكبير فى وسائل الاتصال تجدهم فى العصر الحالى يهيمون على وجوههم طوال الوقت على مواقع التواصل الاجتماعى فى صورة لجان إلكترونية تحاول بكل الجهد رمى الشرفاء بكل ما هو قبيح وبذىء وباطل فى محاولات رخيصة مثلهم للنيل منهم ولكن الله سبحانه وتعالى يرد دائماً جهلهم وسفاهتهم وكيدهم فى نحرهم.. فلا تحزن أبداً إذا نالك شىء من رذاذ الرعاع، فالحكمة الأبدية تقول إن الكلاب تعوى والقافلة تسير، وأجمل ما تعالج به الرعاع هو الأبيات المعبرة للإمام الشافعى التى يقول فيها: أعرض عن الجاهل السفيه.. فكل ما قال فهو فيه، ما ضر بحر الفرات يوماً.. أن خاض بعض الكلاب فيه."

المصدر : مصر فايف

شبكةعيونالإخبارية

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