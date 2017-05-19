رد صادم من محافظ الشرقية على الأم التي عرضت أبنائها للبيع ويصفها بالمحاولة الرخيصة

منذ أيام قليلة قامت إحدى الأمها بافتراش الأرض أمام مبنى محافظة الشرقية وهي تحمل لافتة مكتوب عليها ” أبيع طفل عشان أخواته يقدروا يعيشوا”، الأمر الذي أثار سخطاً وتعاطفاً شديداً من المواطنين.

واعتبرت قوات الأمن أن هذا التصرف يسئ لمصر، واصطحبوها إلى قسم ثانى الزقازيق ، وتم الاستماع لشكوى السيدة من قبل نائب مامور القسم والتي كان مضمونها أنها تتضرر من مدير المواقف بالشرقية، بعد نقل زوجها من مقر عمله إلى مكان آخر فقل دخله وزادت الأعباء على كاهل أسرتها.

وفي أول رد فعل لمحافظ الشرقية على هذا الأمر، قال أنها محاولة رخيصة لابتزاز رئيس مجلس مدينة الزقازيق، والضغط عليه من أجل إلغاء قرار نقل زوجها من الإدارة العامة للمواقف، وأكد أن ما قامت به هذه المرأة من أجل المتاجرة بأبنائها لإثارة الرأى العام.