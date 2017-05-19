أخبار عاجلة

8 الصبح - لحظة وصول الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى الرياض لحضور القمة الإسلامية الأمريكية -
8 الصبح - د/هاني الناظر يوضح الأمراض الجلدية التى ليس لها علاج ..ويكشف حقيقة "البيض الصيني" -
8 الصبح - د/هاني الناظر يحذر من "الحلويات الشرقية" فى رمضان وينصح بتناول الفاكهة بكثرة -
8 الصبح - د/هاني الناظر يوضح العلاج النهائي لمرض "البهاق" لكنة ياخد وقت طويل -
8 الصبح - نصائح د/هاني الناظر عن المشروبات فى شهر رمضان ويحذر من "مشروب العرقسوس" -
فقدان خاتم شعار الجمهورية والبصمة الخاصة بتموين إمبابة -
المحمدي: أفتخر بتحقيق أرقام قياسية بالدوري الإنجليزي.. وأهاجم الإعلام لسبب -
8 الصبح - أهم وأبرز العناوين والمانشيتات للأخبار التى جاءت فى الصحف المصرية اليوم -
8 الصبح - فقرة #أنا_المصري ... التاريخ الفني للسندريلا"سعاد حسني .. أيقونة السينما المصرية -
طقس لطيف بالوجه البحري والقاهرة.. ومائل للحرارة في الصعيد -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. حوادث و محاكم

رد صادم من محافظ الشرقية على الأم التي عرضت أبنائها للبيع ويصفها بالمحاولة الرخيصة

Google+ Print
رد صادم من محافظ الشرقية على الأم التي عرضت أبنائها للبيع ويصفها بالمحاولة الرخيصة رد صادم من محافظ الشرقية على الأم التي عرضت أبنائها للبيع ويصفها بالمحاولة الرخيصة

منذ أيام قليلة قامت إحدى الأمها بافتراش الأرض أمام مبنى محافظة الشرقية وهي تحمل لافتة مكتوب عليها ” أبيع طفل عشان أخواته يقدروا يعيشوا”، الأمر الذي أثار سخطاً وتعاطفاً شديداً من المواطنين.

واعتبرت قوات الأمن أن هذا التصرف يسئ لمصر، واصطحبوها إلى قسم ثانى الزقازيق ، وتم الاستماع لشكوى السيدة من قبل نائب مامور القسم والتي كان مضمونها أنها تتضرر من مدير المواقف بالشرقية، بعد نقل زوجها من مقر عمله إلى مكان آخر فقل دخله وزادت الأعباء على كاهل أسرتها.

وفي أول رد فعل لمحافظ الشرقية على هذا الأمر، قال أنها محاولة رخيصة لابتزاز رئيس مجلس مدينة الزقازيق، والضغط عليه من أجل إلغاء قرار نقل زوجها من الإدارة العامة للمواقف، وأكد أن ما قامت به هذه المرأة من أجل المتاجرة بأبنائها لإثارة الرأى العام.

 
 
المصدر : فايف
 

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

معلومات الكاتب

رئيس قسم الأخبار

مواضيع متعلقة
8 الصبح - أهم وأبرز العناوين والمانشيتات للأخبار التى جاءت فى الصحف المصرية اليوم

8 الصبح - أهم وأبرز العناوين والمانشيتات للأخبار التى جاءت فى الصحف المصرية اليوم

8 الصبح - فقرة #أنا_المصري ... التاريخ الفني للسندريلا"سعاد حسني .. أيقونة السينما المصرية

8 الصبح - فقرة #أنا_المصري ... التاريخ الفني للسندريلا"سعاد حسني .. أيقونة السينما المصرية

أسعار العملات اليوم السبت 20 مايو 2017 في بنك مصر

أسعار العملات اليوم السبت 20 مايو 2017 في بنك مصر

سعر الذهب اليوم السبت 20 مايو 2017 بالصاغة في مصر

سعر الذهب اليوم السبت 20 مايو 2017 بالصاغة في مصر