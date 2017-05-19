أخبار عاجلة

8 الصبح - لحظة وصول الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى الرياض لحضور القمة الإسلامية الأمريكية -
8 الصبح - د/هاني الناظر يوضح الأمراض الجلدية التى ليس لها علاج ..ويكشف حقيقة "البيض الصيني" -
8 الصبح - د/هاني الناظر يحذر من "الحلويات الشرقية" فى رمضان وينصح بتناول الفاكهة بكثرة -
8 الصبح - د/هاني الناظر يوضح العلاج النهائي لمرض "البهاق" لكنة ياخد وقت طويل -
8 الصبح - نصائح د/هاني الناظر عن المشروبات فى شهر رمضان ويحذر من "مشروب العرقسوس" -
فقدان خاتم شعار الجمهورية والبصمة الخاصة بتموين إمبابة -
المحمدي: أفتخر بتحقيق أرقام قياسية بالدوري الإنجليزي.. وأهاجم الإعلام لسبب -
8 الصبح - أهم وأبرز العناوين والمانشيتات للأخبار التى جاءت فى الصحف المصرية اليوم -
8 الصبح - فقرة #أنا_المصري ... التاريخ الفني للسندريلا"سعاد حسني .. أيقونة السينما المصرية -
طقس لطيف بالوجه البحري والقاهرة.. ومائل للحرارة في الصعيد -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر

تعرف على خدمة أوبر التاكسي النهري وسعر الرحلة في عدد 10 محطات وتحديد الحد الأقصى للمسافة الكاملة .. تعرف علي التفاصيل

Google+ Print
تعرف على خدمة أوبر التاكسي النهري وسعر الرحلة في عدد 10 محطات وتحديد الحد الأقصى للمسافة الكاملة .. تعرف علي التفاصيل تعرف على خدمة أوبر التاكسي النهري وسعر الرحلة في عدد 10 محطات وتحديد الحد الأقصى للمسافة الكاملة .. تعرف علي التفاصيل

نشرت شركة “أوبر” على صفحتها بموقع التواصل الإجتماعي فيس بوك،  ومن خلال تطبيقات الهواتف الذكية، عن بدء العمل بخدمة التاكسي النهري،  وهي الخدمة الجديدة التي تعمل داخل القاهرة، بالتعاون مع شركة نايل تاكسي المتخصصة للنقل النهري.

وفي البيان الرسمي المنشور على الصفحة الرسمية للشركة، أن تم إنشاء عدد 10 محطات لخدمة مناطق  والمعادي وجاردن سيتي والجيزة .

وخصصت الشركة  مراكب بسعة 4  أفراد  لضمان تحقيق رقم قياسي لسرعة الرحلة، والتي من المتوقع  أن تقطع المسافة بين المعادي إلى الزمالك، إلى 20 دقيقة في وقت الذروة،  والتي تستغرق الأن 60 دقيقة في حالة أستخدام السيارات الخاصة، وسيارات الأجرة، بسبب الكثافة المرورية الكثيفة.
وأما عن سعر أوبر التاكسي النهري الجديدة، فتم تحديد الحد الأقصى للمسافة الكاملة  بـ 80 جنيه، وتقل التكلفة كلما كانت قلت المسافة بين المحطات المختلفة.

وعن طريقة استخدام أوبر التاكسي النهري، كل ما عليه فعله هو الدخول على  التطبيق وتحديد المكان المتجه إليه، ثم اختيار خدمة أوبر للنقل النهري ، واخيراً مكان ركوب التاكسي النهري.

 

 

المصدر : فايف

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

معلومات الكاتب

رئيس قسم الأخبار

مواضيع متعلقة
8 الصبح - أهم وأبرز العناوين والمانشيتات للأخبار التى جاءت فى الصحف المصرية اليوم

8 الصبح - أهم وأبرز العناوين والمانشيتات للأخبار التى جاءت فى الصحف المصرية اليوم

8 الصبح - فقرة #أنا_المصري ... التاريخ الفني للسندريلا"سعاد حسني .. أيقونة السينما المصرية

8 الصبح - فقرة #أنا_المصري ... التاريخ الفني للسندريلا"سعاد حسني .. أيقونة السينما المصرية

أسعار العملات اليوم السبت 20 مايو 2017 في بنك مصر

أسعار العملات اليوم السبت 20 مايو 2017 في بنك مصر

سعر الذهب اليوم السبت 20 مايو 2017 بالصاغة في مصر

سعر الذهب اليوم السبت 20 مايو 2017 بالصاغة في مصر