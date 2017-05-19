تعرف على خدمة أوبر التاكسي النهري وسعر الرحلة في عدد 10 محطات وتحديد الحد الأقصى للمسافة الكاملة .. تعرف علي التفاصيل

سمر العشري

نشرت شركة “أوبر” على صفحتها بموقع التواصل الإجتماعي فيس بوك، ومن خلال تطبيقات الهواتف الذكية، عن بدء العمل بخدمة التاكسي النهري، وهي الخدمة الجديدة التي تعمل داخل القاهرة، بالتعاون مع شركة نايل تاكسي المتخصصة للنقل النهري.

وفي البيان الرسمي المنشور على الصفحة الرسمية للشركة، أن تم إنشاء عدد 10 محطات لخدمة مناطق الزمالك والمعادي وجاردن سيتي والجيزة .

وخصصت الشركة مراكب بسعة 4 أفراد لضمان تحقيق رقم قياسي لسرعة الرحلة، والتي من المتوقع أن تقطع المسافة بين المعادي إلى الزمالك، إلى 20 دقيقة في وقت الذروة، والتي تستغرق الأن 60 دقيقة في حالة أستخدام السيارات الخاصة، وسيارات الأجرة، بسبب الكثافة المرورية الكثيفة.

وأما عن سعر أوبر التاكسي النهري الجديدة، فتم تحديد الحد الأقصى للمسافة الكاملة بـ 80 جنيه، وتقل التكلفة كلما كانت قلت المسافة بين المحطات المختلفة.

وعن طريقة استخدام أوبر التاكسي النهري، كل ما عليه فعله هو الدخول على التطبيق وتحديد المكان المتجه إليه، ثم اختيار خدمة أوبر للنقل النهري ، واخيراً مكان ركوب التاكسي النهري.

المصدر : مصر فايف

شبكةعيونالإخبارية

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