بالصور || صرخات الأهالي واستغاثاتهم تتصاعد من ساحر القرية الذي يسخر الجن لحرق منازلهم وربط المتزوجين ومطالبته لهم براتب شهري

سمر العشري

نشرت صحيفة اليوم السابع تقريراً من داخل قرية كفر هلال التابعة لمركز بركة السبع بمحافظة المنوفية، حيث يعاني أهلها من نشوب حرائق في المنازل بدون سبب، حتى أن عدد كبير من الأهالي أصبح بعيش في الخلاء خارج المنازل خوفاً من تلك الحرائق التي تتم وبدون أي أسباب واضحة أو محددة.

وفي إطار ذلك التقرير كانت تصريحات عدد من أهالي القرية الذين أكدوا على وجود ساحر في القرية ذكروا اسمه للصحيفة، والتي أشارت له بأول حرفين من اسمه، بأنه هو من يقوم باشعال تلك الحرائق مستعيناً بالجن، وذلك في محاولة إلى التربح من ذلك من خلال إجبار الأهالي على دفع رواتب شهرية له مقابل التوقف عن ذلك.

ولم يقتصر الأمر على ذلك بل أنه يقوم بربط المتزوجون الجدد حتى أن أحدهم حكى للصحيفة أنه قام بربطه لمدة ثلاثة سنوات متتالية، بينما يؤكد آخر أنه طلب منهم راتب شهري 500 جنيه، وبالفعل دفعوا له إلا أنه بعد ذلك رفع قيمة الراتب إلى 1000 جنيه، وعندما رفضوا الدفع ربط شقيقه المتزوج جديداً وأشعل النيران في منزل آخر.

وتعالت صرخات الأهالي بالقرية مستغيثين بالمسئولين وبالأمن ومطالبين بضرورة التدخل لحل تلك الأزمة، وحمايتهم من ذلك الساحر.

المصدر : مصر فايف

شبكةعيونالإخبارية

إعلان - Adsإعلان - Ads