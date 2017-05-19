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بالفيديو || أستاذ أمراض الكبد بجامعة المنصورة ينهمر في البكاء بسبب علاج مرضى فيرس "سي"

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بالفيديو || أستاذ أمراض الكبد بجامعة المنصورة ينهمر في البكاء بسبب علاج مرضى فيرس "سي" بالفيديو || أستاذ أمراض الكبد بجامعة المنصورة ينهمر في البكاء بسبب علاج مرضى فيرس "سي"

أثناء حوار تليفزيوني، ببرنامج نظرة الذي يقدمه الإعلامي حمدي رزق، على فضائية صدى البلد، دخل الأستاذ الدكتور جمال شيحة، أستاذ الكبد بجامعة المنصورة في نوبة بكاء شديدة بسبب الحديث عن مرضى فيرس “سي” وعلاجهم على نفقة المواطنين ورجال الأعمال.

فحينما تحدث المواطن، عبد المنعم حماد، أحد أهالي قرية الدبوس بالدقهلية، عن مجهودات الدكتور جمال شيحة في علاج الفقراء والمحتاجين وغير القاديرين من مرضى فيرس، دخل في نوبة بكاء شديدة استشعارا منه بمدى فرحة المرضى حينما تظهر نتائج التحاليل سلبية.

وأضاف المواطن عبد المنعم حماد، أنه كان معه فريق عمل متكامل من الشباب والمتبرعين بالوقت والجهد والمال، ولكن كان المثل والقدوة الدكتور جمال شيحة، لأنه كان يقول لهم بالحرف الواحد المرض لايفرق بين غني وفقير كلاهما يخسر صحته وعافيته.

وتابع عبد المنعم حماد، أن جمال شيحة كان يواصل العمل من أجل علاج الفقراء أكثر من 24 ساعة متواصلة فضلا عن تبرعه بماله الخاص لعلاج المرضى ، وعمل الفحوصات اللازمة لهم دون أدنى مقابل.

 

 

 

المصدر : فايف

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