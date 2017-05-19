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محافظ الدقهلية يفتتح مدرسة أقيمت بالجهود الذاتية (صور)
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الجمعة 19 مايو 2017 07:24 مساءً
سقوط أمطار غزيرة في شلاتين بالبحر الأحمر
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الجمعة 19 مايو 2017 07:22 مساءً
صور| جولة مفاجئة لمساعد وزير الداخلية بموقف أتوبيسات ألماظة و«المترو»
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الجمعة 19 مايو 2017 07:22 مساءً
إغلاق ميناء شرم الشيخ البحري لسوء الأحوال الجوية
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الجمعة 19 مايو 2017 07:22 مساءً
رؤى - حلقة الجمعة 19-5-2017 مع الشيخ أسامة الازهرى | عنوان الحلقة ( الحصاد )
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الجمعة 19 مايو 2017 07:20 مساءً
رؤى - نصيحة الشيخ اسامة الأزهري للمسلمين قبل دخول شهر رمضان الكريم للإستفادة من الشهر المعظم
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الجمعة 19 مايو 2017 07:13 مساءً
رؤى - الشيخ اسامة الأزهري يهنئ الشعب المصري بدخول شهر رمضان الكريم
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الجمعة 19 مايو 2017 07:13 مساءً
رؤى - " كمصريين بماذا يفكرنا شهر رمضان الكريم ؟ " .. تعرف على رد الشيخ اسامة الأزهري
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الجمعة 19 مايو 2017 07:13 مساءً
رؤى - اسامة الأزهري : طهروا قلوبكم ونفوسكم قبل دخول رمضان
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الجمعة 19 مايو 2017 07:13 مساءً
السيطرة على حريق بـ 5 منازل ومدرسة ووحدة بيطرية بأسيوط
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الجمعة 19 مايو 2017 07:10 مساءً
شبكة عيون الإخبارية
فيديو
ON Sport
ستاد مصر - لقاء مع صلاح ريكو لاعب فريق الزمالك عقب الفوز على وادى دجلة
فيديو
ON Sport
الجمعة 19 مايو 2017 01:11 صباحاً
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الكلمات الدلائليه
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