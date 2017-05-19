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محافظ الدقهلية يفتتح مدرسة أقيمت بالجهود الذاتية (صور)
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الجمعة 19 مايو 2017 07:24 مساءً
سقوط أمطار غزيرة في شلاتين بالبحر الأحمر
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الجمعة 19 مايو 2017 07:22 مساءً
صور| جولة مفاجئة لمساعد وزير الداخلية بموقف أتوبيسات ألماظة و«المترو»
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الجمعة 19 مايو 2017 07:22 مساءً
إغلاق ميناء شرم الشيخ البحري لسوء الأحوال الجوية
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الجمعة 19 مايو 2017 07:22 مساءً
رؤى - حلقة الجمعة 19-5-2017 مع الشيخ أسامة الازهرى | عنوان الحلقة ( الحصاد )
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الجمعة 19 مايو 2017 07:20 مساءً
رؤى - نصيحة الشيخ اسامة الأزهري للمسلمين قبل دخول شهر رمضان الكريم للإستفادة من الشهر المعظم
-
الجمعة 19 مايو 2017 07:13 مساءً
رؤى - الشيخ اسامة الأزهري يهنئ الشعب المصري بدخول شهر رمضان الكريم
-
الجمعة 19 مايو 2017 07:13 مساءً
رؤى - " كمصريين بماذا يفكرنا شهر رمضان الكريم ؟ " .. تعرف على رد الشيخ اسامة الأزهري
-
الجمعة 19 مايو 2017 07:13 مساءً
رؤى - اسامة الأزهري : طهروا قلوبكم ونفوسكم قبل دخول رمضان
-
الجمعة 19 مايو 2017 07:13 مساءً
السيطرة على حريق بـ 5 منازل ومدرسة ووحدة بيطرية بأسيوط
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الجمعة 19 مايو 2017 07:10 مساءً
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عيش الليلة - "لعبة الصور" مع إياد نصار ونجلاء بدر وأشرف عبد الباقي
DMC
DMC
الجمعة 19 مايو 2017 12:31 صباحاً
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