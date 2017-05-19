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بالصور || أول محل جزارة بالإسماعيلية لأطباء بيطريين

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بالصور || أول محل جزارة بالإسماعيلية لأطباء بيطريين بالصور || أول محل جزارة بالإسماعيلية لأطباء بيطريين

بانتشار اللحوم الفاسدة في الآونة الأخيرة، وذبح لحوم الحمير والكلاب وغيرها من قضايا فساد ولحوم فاسدة انتشرت في الأسواق المصرية، وتخوف الكثير من اللحوم الموجودة في الأسواق مجهولة المصدر، قرر طبيب بيطرس بالإسماعيلية يدعى “محمد خليفة”، فتح محل بعنوان “الدكتور” ليكون أول جزارة لطبيب بيطري.

 

وأوضح خليفة، أن الفكرة بدأت معه عندما انتشرت ظاهرة لحوم الحمير مجهولة المصدر والفاسدة في الأسواق المصرية، مضيفًا  أنه بعد حديثه مع زملائه الأطباء الذين يعملون بالتفتيش في وزارة الصحة، عن وجود مخالفات كثيرة بالمجازر  والمحلات ولاسيما المطاعم، والعثور على لحوم حمير ومجهولة المصدر والذبح بطرق غير صحيحة، أتت له تلك الفكرة.

ويتابع “خليفة”، “استعنت بثلاثة من زملائي  الأطباء البيطريين لنفتتح جزارة يكون العاملون بها متخصصين بداية من اختيار الذبيحة السلمية ثم الإشراف على طريقة ذبحها الصحيحة، تكون وفقاً للشريعة الإسلامية، والإشراف على طريقة التخزين والعرض”.

وقال الطبيب البيطري: “إحنا دكاترة طب بيطري دارسين نظام عالمى اسمه “HACCP”، وهو تحليل المخاطر التي ممكن أن تصل أو تصيب الأطعمة ويعمل كنترول عليها ويقلل من تلك المخاطر والمحافظة عليها من البكتريا، فمثلا لوحة التقطيع التي تستخدم لتقطيع الخضراوات لا يجب استخدامها في تقطيع اللحوم؛ لأن كل نوع يكون له محتوى بكتري مختلف عن الآخر”.

وأكد الطبيب البيطري، أن أسعارهم في المحل لا تختلف عن المحلات العادية 120 للكيلو اللحم، وضمان التغليف لها وعدم عرض لحوم في الشارع، بل يتم حفظها بالثلاجة بطريقة صحيحة والحفاظ على نظافة المكان من وقت لآخر.

وأردف قائلا:  أنه يتمنى من كل رجال الأعمال تبنى الفكرة وتعميمها في جميع محافظات ، للقضاء على البطالة، وتوفير لحوم آمنة وصحية للناس.

 

 

المصدر : مصر فايف

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