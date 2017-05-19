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بالفيديو || طالبة جامعية تكشف أن أستاذها استدرجها وطالبها بشىء مفاجىء وصادم لها بعد أن أغلق باب المدرج

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بالفيديو || طالبة جامعية تكشف أن أستاذها استدرجها وطالبها بشىء مفاجىء وصادم لها بعد أن أغلق باب المدرج بالفيديو || طالبة جامعية تكشف أن أستاذها استدرجها وطالبها بشىء مفاجىء وصادم لها بعد أن أغلق باب المدرج

حادثة مؤسفة كشفت عنها طالبة جامعية بكلية العلوم جامعة القاهرة، وبالتحديد قسم الجيولوجيا، وذلك في برنامج صبايا الخير الذي تقدمه ريهام سعيد، حيث روت الفتاة بأنها كان لديها اختبار عملي وأستاذها طالبها بالاتصال بها قبل القدوم، وبالفعل اتصلت به وحدد لها موعد الساعة الثالثة عصراً في أحد المدرجات بالكلية، وطلب منها الحضور بمفردها على حد قولها.

وعندما ذهبت إليه سألها عن مدى مذاكرتها فردت عليه بأنها ذاكرت جيداً إلا جزء معين من المادة لم تتمكن من مذاكرته جيداً، ففوجئت به يغلق باب المدرج ويصدمها برغبته في معاشرتها معاشرة الزوج لزوجته، وأن يشاهدا معاً أفلام إباحية فنهرته الطالب بقوة وطالبته بفتح باب المدرج فوراً وإلا فضحته.

 

 

المصدر : فايف

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