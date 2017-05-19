موضة تعاطي الشباب حبوب منع الحمل تنتشر

سمر العشري

من المتعارف عليه أن حبوب منع الحمل، هي وسيلة لمنع الإنجاب، تستخدمها السيدات المتزوجات، لكن ما لا يعرفه الكثيرون أنه حتى غير المتزوجات يمكن لهن استخدام هذه الحبوب للعلاج من عدة أمراض، خاصة فيما يرتبط بهرموني الاستروجين والبروجيستيرون، لكن يجب متابعة الطبيب المعالج، وعدم أخذ الحبوب إلا بعد استشارته.

وذكره موقع «webmd» الطبي، أبرز الحالات التي يتم فيها استخدام حبوب منع الحمل وهي:

-إذا كنتي تعانين من حالات الغضب والتوتر في أثناء الدورة الشهرية، فهذه الحبوب تساعدك على ضبط حالاتك المزاجية.

-هل تعانين من آلام شديدة، ناتجة عن انقباض عضلات الرحم، أيام الدورة الشهرية؟، الحبوب تساعدك على التخلص منها.

– كذلك تخلصك حبوب منع الحمل من حب الشباب، إذ أنها تقلل من هرمون الذكورة لدى الفتيات.

– هل تعانين من الصداع النصفي، الناتج عن تغير في هرموني الاستروجين والبروجيستيرون؟، يمكنك استخدام الحبوب للعلاج.

– وتساهم الحبوب في التقليل من آلام بطانة الرحم المهاجرة، وأعراض تكيس المبيض وهي عدم انتظام الدورة وزيادة نمو الشعر.

المصدر : مصر فايف