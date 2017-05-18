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أمر غريب جداً في شبرا بعد اكتشاف مسجد خلفه مباشرة ملهى ليلي وما الهدف من ذلك

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أمر غريب جداً في شبرا بعد اكتشاف مسجد خلفه مباشرة ملهى ليلي وما الهدف من ذلك أمر غريب جداً في شبرا بعد اكتشاف مسجد خلفه مباشرة ملهى ليلي وما الهدف من ذلك

في إطار الحملات الموسعة التي تقوم بها قوات الأمن بإزالة التعديات عن أملاك الدولة، بهدم المباني التي تم إنشاؤها على أراضي ملك الدولة، اكتشفت قوات الأمن اليوم في شبرا واقعة غريبة جداً وذلك عند إزالة تعديات على فدان ملك الدولة، قام أحد الأشخاص بالاستيلاء عليه حيث قام بإنشاء مسجد في مدخل المباني على تلك الأرض وبنى خلفه مباشرة ملهى ليلي.

ووجدت قوات الأمن في ذلك الملهى كمية كبيرة من الخمور والمخدرات، وقد قام المستولي على تلك الأرض ببناء المسجد في البداية للتمويه على ما تم بناؤه خلفه، وقد قامت قوات الأمن بهدم المبنيين وذلك لبناءهما بالمخالفة للقانون حيث أنهما مقامان على أرض ملك الدولة.

هذا وقد صرحت  الدكتورة عزيزة السيد، رئيس حي شرق شبرا الخيمة، أنه تم إزالة كافة التعديات في الحي على أملاك الدولة وتم استعادة كل تلك الأراضي.

 

 

المصدر : فايف

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