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بعد 24 ساعه من تداول الصورة التي أثارت الرعب بالجيزة وقيل أنها “جثة”.. الداخلية تكشف التفاصيل الكاملة بعد التوصل إلى السيارة وقائدها

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بعد 24 ساعه من تداول الصورة التي أثارت الرعب بالجيزة وقيل أنها “جثة”.. الداخلية تكشف التفاصيل الكاملة بعد التوصل إلى السيارة وقائدها بعد 24 ساعه من تداول الصورة التي أثارت الرعب بالجيزة وقيل أنها “جثة”.. الداخلية تكشف التفاصيل الكاملة بعد التوصل إلى السيارة وقائدها

بالأمس تداول النشطاء على مواقع التواصل صورة أثارت ضجة كبرى على مواقع التواصل الاجتماعي، لسيارة نقل مغلقة الجوانب “صندوق”، وتظهر من داخلها زراع “يد” شخص قالوا عنه أنه مقتول وأن هذه اليد جثة لشخص.

وكانت السيارة تسير بمنطقة إمبابة بالجيزة، والتقط بعض المواطنين هذه الصور والتي أثارت رعبهم وتم تداولها على مستوى واسع النطاق من قبل رواد موقع التواصل الاجتماعي، وبالأمس قالت الداخلية أنها لم تتلقى أي بلاغ بالواقعة، وجاري البحث عن السيارة التي كانت أرقامها واضحة في الصور المتداولة.

واليوم وبعد 24 ساعه فقط من الواقعة أكدت مصادر أمنية بمحافظة الجيزة أنه تم العثور على السيار التي تداول النشطاء صوراً لها، والتي تخرج منها يد شخص قالوا أنه مقتول، وبالفحص تبين، أن السيارة تنقل أثاث وكانت قادمة من مدينة السادس من أكتوبر، وكان بها عامل في الصندوق الخلفي، كان يثبت قطع الأثاث خوفاً من تحركها، وداهمه النوم، ولشدة الحرارة بالداخل أخرج يده من الصندوق حتى يسمح للهواء بالدخول وظن الأهالي أنه متوفي على غير الحقيقة.

 

 

المصدر : فايف

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