بالصور || التعليم تعلن عن قواعد دخول الامتحان لطلاب الثانوية العامة وتطبعها على ظهر رقم الجلوس ..وعقوبات للمخالف

سمر العشري

قررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، وضع ضوابط خاصة بطلاب الثانوية العامة، وهي قواعد ومحظورات لابد من أن يتجنبها الطالب داخل لجنة الامتحان وذلك كي لا يتعرض للعقاب، كما تم كتابة التعليمات الجديدة على ظهر رقم الجلوس وهي تتمثل .

ضوابط دخول الطلاب لجنة الامتحان الثانوية العامة

1- يجب على الطالب ألا يتأخر عن ميعاد بدء اللجنة لمدة لا تتجاوز خمسة عشر دقيقة.

2- في حالة التأخير لابد وأن يقدم الطالب عذر مقبول ويوافق به رئيس اللجنة وإن زادت المدة فهنا لن يتم السماح للطالب بدخول أمتحان هذه المادة فقط التأخر عن الحضور فيها .

3- محاولة الطالب للتخاطب مع أحد زملائه باللجنة أو الغش يعرضه لإلغاء الامتحان .

5- يجب على الطالب أن يتأكد من عدد الصفحات الموجودة في كراسة البوكليت وذلك قبل أن يبدأ في كتابة بياناته عليها .

6- يكتب الطالب بياناته الخاصة الاسم ورقم الجلوس وكافة البيات المطلوبة في المكان المخصص لها وباللغة العربية الفصحى .

7- يحظر على الطلاب دخول لجنة الامتحان بأي أوراق أو كراسة تخص المادة

8- على الطالب كتابة الإجابات بالأماكن المخصصة لها في كراسة البوكليت

9- يحظر على الطلاب إضافة أي إشارة في كراسة الإجابات البوكليت

10- على الطالب تسليم كراسة الإجابة الخاصة به إلى مراقب اللجنة باليد

11- لن يتم السماح للطلاب بالخروج من لجنة الامتحان إلا في أخر نصف ساعة متبقية من الوقت

المصدر : مصر فايف

شبكةعيونالإخبارية

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