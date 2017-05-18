وزارة الصناعة : قريبا شركة جلياد الامريكيه تنتج دواء يشفي من مرض التهاب الكبد الوبائي سي بنسبة 98%

سمر العشري

أعلن وزير التجارة والصناعة طارق قابيل أن الشركة الأمريكية جلياد للعلوم والإنتاج الصيدلاني، تدرس حاليا إنتاج دواء جديد لعلاج التهاب الكبد الوبائي سي في مصر، بالتعاون مع إحدى الشركات المصرية العاملة في مجال المستحضرات الصيدلانية، ومحور التسويق لجميع الأسواق الأفريقية.

وقال الوزير أنه يتم حاليا عرض الدواء الجديد على إدارة الأغذية والعقاقير الامريكية، ونحن حاليا بانتظار الموافقات النهائية على انتاجها، ومن المقرر أن يبدأ الانتاج فى أغسطس، وتبين الدراسات الأولية للدواء أنه سيعالج أنواعا وراثية مختلفة من الفيروس، بما في ذلك النوع الرابع، الذي ينتشر في مصر.

وأضاف قابيل أن مشروع الشركة في مصر سيتم تنفيذه على مرحلتين، الأولى تشمل استيراد المواد الخام وتغليفها في مصر بالتعاون مع شركة مصرية، وتشمل المرحلة الثانية، التصنيع الكلي للدواء بعد نقل التكنولوجيات والخبرات اللازمة للإنتاج، وتهدف الشركة أيضا إلى إنتاج أدوية أخرى في مصر وتصديرها إلى الأسواق الأفريقية، وتشمل هذه الأدوية علاج الكبد الدهني، بالإضافة إلى العديد من الفيروسات الخطيرة الأخرى المنتشرة في أنحاء القارة.

من جانبه، قال غرايم روبرتسون، مدير الشركة في أفريقيا، أن نسبة الشفاء من الدواء الجديد هو 98٪، وفترة العلاج تستغرق حوالي شهرين، وسوف تستخدم للمرضى الذين لم يستجيبوا للأدوية المستخدمة حاليا، مشيرا إلى أن مصر هي الدولة الأفريقية الوحيدة التي لديها الإمكانيات والبنية التحتية اللازمة لإنتاج أدوية التهاب الكبد C.

المصدر : مصر فايف