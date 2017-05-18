الأرصاد الجوية : تحذير بشأن حالة الطقس في الأيام القادمة وأمطار في بعض المحافظات

الأرصاد الجوية، أعلنت هيئة الأرصاد الجوية منذ قليل وذلك عبر مكالمة هاتفية أجراها المتحدث باسم هيئة الأرصاد (وحيد سعودي) على برنامج صباحك مصري المذاع على قناة إم بي سي مصر، أن الطقس سوف يطرأ عليه تقلبات في الأحوال الجوية، وأشار أن اليوم الواحد سيشهد تقلبات الفصول الأربعة،فتارة ترتفع الحرارة وأخرى تنخفض وتتساقط أمطار.

وقد صرح خلال هذه المكامة أنه من الغد ستتراجع درجات الحرارة بشكل تدريجي على عدد من المحافظات، مع احتمال تكاقف عدد من السحب التي قد يصحبها أمطار في بعض المناطق كسلاسل جبال البحر الأحمر ومحافظات الصعيد وجنوب سيناء وقد وصف هذه الأمطار بالغزيرة، أما عن محافظة القاهرة وعدد من مناطق الوجه البحري ستكون أمطارها خفيفة ولا تؤثر بشكل ملحوظ على حركة المواطنين.

وقد أضاف خلال حديثة أن الفترة القادمة حتى الأحد المقبل ستتأثر المناطق بكتل هوائية من جنوب شرق أوروبا، ما يجعل الطقس في البلاد في حالة رائعة لا تتكرر على مدار العام، ومع يوم الاثنين تبدأ درجات الحرارة في الارتفاع التدريجي مرة أخرى.

المصدر : مصر فايف