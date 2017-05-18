أخبار عاجلة

الأوقاف: أداء صلاة التراويح عبر الميكروفونات بالتنسيق مع المديريات -
وزير الثقافة يفتتح معرض "إفريقيا في عيون فناني مصر" -
عيش الليلة - "لعبة الصلصال مع إياد نصار ونجلاء بدر وأشرف عبد الباقي .. ارسم عفريت بالصلصال" -
مساء dmc - إستمرار حملات إزالة التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية والنيل -
إيناسيو يوجه الشكر إلى ميدو لهذا السبب -
بعد 24 ساعه من تداول الصورة التي أثارت الرعب بالجيزة وقيل أنها “جثة”.. الداخلية تكشف التفاصيل الكاملة بعد التوصل إلى السيارة وقائدها -
عيش الليلة - نجلاء بدر وقصة "العفريت في الاستوديو .. عفريت الشبشب" -
بالصور || التعليم تعلن عن قواعد دخول الامتحان لطلاب الثانوية العامة وتطبعها على ظهر رقم الجلوس ..وعقوبات للمخالف -
عيش الليلة - "لعبة الأغاني" مع إياد نصار ونجلاء بدر وأشرف عبد الباقي -
وزارة الصناعة : قريبا شركة جلياد الامريكيه تنتج دواء يشفي من مرض التهاب الكبد الوبائي سي بنسبة 98% -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر

الأرصاد الجوية : تحذير بشأن حالة الطقس في الأيام القادمة وأمطار في بعض المحافظات

Google+ Print
الأرصاد الجوية : تحذير بشأن حالة الطقس في الأيام القادمة وأمطار في بعض المحافظات الأرصاد الجوية : تحذير بشأن حالة الطقس في الأيام القادمة وأمطار في بعض المحافظات

الأرصاد الجوية، أعلنت هيئة الأرصاد الجوية منذ قليل وذلك عبر مكالمة هاتفية أجراها المتحدث باسم هيئة الأرصاد (وحيد سعودي) على برنامج صباحك مصري المذاع على قناة إم بي سي ، أن الطقس سوف يطرأ عليه تقلبات في الأحوال الجوية، وأشار أن اليوم الواحد سيشهد تقلبات الفصول الأربعة،فتارة ترتفع الحرارة وأخرى تنخفض وتتساقط أمطار.

وقد صرح خلال هذه المكامة أنه من الغد ستتراجع درجات الحرارة بشكل تدريجي على عدد من المحافظات، مع احتمال تكاقف عدد من السحب التي قد يصحبها أمطار في بعض المناطق كسلاسل جبال البحر الأحمر ومحافظات الصعيد وجنوب سيناء وقد وصف هذه الأمطار بالغزيرة، أما عن محافظة القاهرة وعدد من مناطق الوجه البحري ستكون أمطارها خفيفة ولا تؤثر بشكل ملحوظ على حركة المواطنين.

وقد أضاف خلال حديثة أن الفترة القادمة حتى الأحد المقبل ستتأثر المناطق بكتل هوائية من جنوب شرق أوروبا، ما يجعل الطقس في البلاد في حالة رائعة لا تتكرر على مدار العام، ومع يوم الاثنين تبدأ درجات الحرارة في الارتفاع التدريجي مرة أخرى.

 

 

المصدر : مصر فايف

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

معلومات الكاتب

رئيس قسم الأخبار

مواضيع متعلقة
وزير الثقافة يفتتح معرض "إفريقيا في عيون فناني مصر"

وزير الثقافة يفتتح معرض "إفريقيا في عيون فناني مصر"

كاسن: المستثمرون البريطانيون يتفهمون إصلاحات مصر الاقتصادية

كاسن: المستثمرون البريطانيون يتفهمون إصلاحات مصر الاقتصادية

ستاد مصر - ملخص الشوط الأول لمباراة الزمالك و وادى دجلة

ستاد مصر - ملخص الشوط الأول لمباراة الزمالك و وادى دجلة

اتفاق روسي إيطالي للتعاون في حقل الغاز المصري «ظهر»

اتفاق روسي إيطالي للتعاون في حقل الغاز المصري «ظهر»