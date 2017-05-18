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أحمد السعدني عن زواجه وريهام حجاج : «تم في سرية بفندق ٣ نجوم وشهر العسل في جمصة»

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أحمد السعدني عن زواجه وريهام حجاج : «تم في سرية بفندق ٣ نجوم وشهر العسل في جمصة» أحمد السعدني عن زواجه وريهام حجاج : «تم في سرية بفندق ٣ نجوم وشهر العسل في جمصة»

مازح الفنان أحمد السعدني، جمهوره، عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي «إنستجرام»، بنشر صورة قديمة تعود لأربع سنوات، تجمعه بالفنانة ريهام حجاج، معتبرًا أن هذه الصورة إعلان زواج زواجه من «حجاج»، مشيرًا إلى أنه بذلك يمنح جمهوره الصورة الأولى من عقد قرانهما.

ونفت الفنانة ريهام حجاج سريعًا، موضحة أن الصورة من كواليس فيلم «سوء تفاهم» منذ 4 سنوات.

وعلق «السعدني» قائلًا: «انفراد بالصور في سريه تامة عقد القران في فندق ٣ نجوم عشان أنا مشتغلتش رمضان ده والعروسه لابسه أزرق عشان الحسد وعشان الدولار غلي شهر العسل في جمصه انشاء الله».

وردت عليه «حجاج»: «الصورة دي من كواليس سوء تفاهم من ٤ سنين وطبعآ كالعادة أحمد لازم يهزر ويقلش والناس بتصدق».

 

 

 

 

المصدر : المصري لايت

 

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