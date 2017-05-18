أم تقتل طفلها وترقص على القرآن بجوار جثته

شيماء مصطفى

عرض الإعلامي وائل الإبراشى خلال برنامجه “العاشرة مساء” المذاع على قناة “دريم”، تقريرا مصورا، عن ربة منزل بمنطقة الموسكي، قتلت طفلها الذى يبلغ من العمر 4 سنوات، بسكب ماء مغلي عليه، ووقفت ترقص بجوار جثته.

وفي هذا السياق.. قالت جدة الطفل،: “بنتى أصيبت بحالة من الهلوسة من كثرة تعاطي المواد المخدرة بعد القبض على زوجها”.

وقال أحد شهود العيان: “في يوم الواقعة سمعنا صوت قرآن كريم، وعندما صعدنا للشقة فوجئنا بأم الطفل ترقص على آيات القرآن الكريم بجوار جثة ابنها، وسمر دى مكنتش كده وكنا بنسمع استغاثات طفلها أثناء السير في الشارع”.

المصدر : مباشر 24

شبكةعيونالإخبارية

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