حظك اليوم برج الميزان الجمعة 19/5/2018 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

سمر العشري

برج الميزان

مهنياً: يبلغ طموحك أقصى درجاته ليبشر بانقلاب هائل في مصلحتك مهما سمعت من انتقادات



عاطفياً: لا تحمّل الشريك هموم المستقبل، فهو غير مسؤول عن أمور لم يرتكبها



صحياً: لا تكن متهاوناً أمام مسألة شخصية تمسّك مباشرة، وفي حال تغاضيت عنها تسبب لك مشكلات صحية

ابراج مكتوب

برج الميزان

لا تفكر في الأمور بسلبية وإلا ستكون سببا قويا في ضياع فرص عظيمة منك. الوقت من ذهب فاستغله في إنجاز بعض الأعمال لتنال إعجاب من حولك في العمل. عليك أن تكون متفائلا فستدنو من أحلامك وطموحاتك فاجتهد وكن إيجابيا وستحقق ما تريد.

المصدر : ارب حظ

شبكةعيونالإخبارية

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