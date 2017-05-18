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حظك اليوم برج الثور الجمعة 19/5/2018 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

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حظك اليوم برج الثور الجمعة 19/5/2018 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى حظك اليوم برج الثور الجمعة 19/5/2018 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

برج الثور

مهنياً: تشعر أن قوانين العمل تحدّ من قدرتك على الابداع مع أنك تحقق الكثير من النجاحات المتتالية

عاطفياً: لا تجادل الحبيب في أمور وتفاصيل تزعجه ولا تكن متسرعاً في حكمك عليه

صحياً: تستمرّ في التمنّع عن ممارسة الرياضة اقتناعاً منك بأن لا فائدة مرجوة منها، أنت على خطأ

ابراج مكتوب

برج الثور

يتعين عليك اليوم أن تنتبه لأعدائك فربما لا تستطيع أن تتعرف عليهم ولكن يمكنك بكل سهولة التعرف عليهم من خلال تصرفاتهم فغالبا ما يرغبون في إحباطك والتقليل من شأنك. ربما لا تلاحظ تأثيرهم عليك ولكن سيدمرونك إذا لم تواجههم من البداية. حاول أن تستغل طاقتك في التغلب عليهم.

المصدر : ارب حظ

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