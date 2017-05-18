كيفية استخراج قرار للعلاج على نفقة الدولة .. ننشر الشروط والأوراق المطلوبة

شيماء مصطفى

خطوات استخراج قرار للعلاج على نفقة الدولة، والشروط الواجب توافرها والأوراق المطلوبة لكل مواطن غير قادر على تحمل تكاليف العلاج أن يلجأ إلى الدولة ويتقدم بطلب للحصول على العلاج على نفقة الدولة.

ولكن لابد من توافر شروط وأوراق الرسمية لابد من تقديمها حتى يتمكن المريض من الحصول على الموافقة بالعلاج على نفقة الدولة.

– الأوراق والمستندات المطلوبة للحصول على العلاج على نفقة الدولة

1- صورة من البطاقة الشخصية للمستحق للعلاج على نفقة الدولة على أن تكون الصورة الضوئية على الوجهين.

2- أصل التقرير الخاص بالجنة الثلاثية مختوم ومعتمد من قبل إحدى المستشفيات التي تقدم الخدمة

3- تحاليل للمريض بتاريخ حديث .

4- تقرير طبي يشرح حالة المريض والعلاج المطلوب.

– الفئات التي تستحق الحصول على خدمة العلاج على نفقة الدولة

1- أن يكون المتقدم مصري الجنسية .

2- ألا يكون المتقدم مقيد بخدمة التأمين الصحي .

3- المواطنين الغير قادرين على تحمل تكاليف العلاج .

الآن إضافة المواليد الجدد عبر الدخول على موقع وزارة التموين

أعلنت وزارة التموين عن فتح باب التسجيل في وزاره التموين لإضافة المواليد الجدد إلى بطاقات التموين للعام 2017، ويوضح موقع ” مباشر 24 “ من هم للمواطنين المؤهلين للحصول علي الدعم.

حيث أعلنت الحكومة المصرية عن تسجيل 1,200,000 شخصا، من 7,000,000 شخصا لديهم مواليد جديدة، كما أوضحت أن الانتقال من البطاقات الورقية إلى البطاقات الذكية متاح أيضًا حتى نهاية 2017.

وقد أكد “وزير التموين” علي ضرورة الذهاب إلى مكاتب الإمداد ببطاقات التموين، ولاستخراج البطاقة الذكية للحصول علي الحصة التموينية، فان استخدام البطاقة الذكية يحصل علي حصة المواطن من الخبز، وحصة السلع، سيتم ذلك رسميا بعد الانتهاء من تسجيل المواليد الجدد ، واستكمال بيانات مواطنيهم بشان هذه البطاقات.

وقد أكدت الوزارة أنها ستوزع استمارات علي مكاتب الإمدادات، لتحديث بيانات الأسر والأفراد، وبطاقات التموين للحصول علي الدعم، ومواصلة تحديث البيانات في الفترة الحالية.

– إضافة المواليد الجدد

والجدير بالذكر أن رئيس هيئة البريد الوطنية عصام الصغير أفاد عبر تصريحات صحفية أن تحديث بيانات بطاقة التموين مجاني منذ بدايتها.

المصدر : مباشر 24

شبكةعيونالإخبارية

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