زوجة حبيب العادل تكشف مفاجآت جديدة عن «هروبه».. وسرّ غامض بانتظار الإعلان عنه

شيماء مصطفى

خرجت السيدة إلهام شرشر، زوجة وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي والهارب من حكم قضائي بالسجن 7 سنوات في قضية «الاستيلاء على أموال الداخلية» عن صمتها، وعلقت على أنباء هروب زوجها.

وقالت «شرشر»، إن زوجها لا يعرف كلمة «هروب»، وذلك تعليقًا على أنباء اختفاء العادلي هربًا من حكم قضائي ضده بالسجن 7 سنوات في قضية “فساد الداخلية”.

وأضافت زوجة وزير الداخلية الأسبق في تصريحات صحفية اليوم الثلاثاء: أنها ستخرج بحقائق قريبًا، وطلبت منحها فرصة صمت وستعلن عن حقائق بعدها، مطالبة محبِّي العادلي بالدعاء له، مشيرة إلى غضبها مما يتم نشره على لسان العادلي وهو عارٍ تمامًا عن الصحة، نافية وجود أي مصدر لإعطاء تصريحات صحفية غير المحامى فريد الديب.

كانت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار حسن فريد، قد رفضت استشكال حبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق، على الحكم الصادر عليه بالسجن المشدد 7 سنوات بقضية الاستيلاء على أموال وزارة الداخلية.

وكانت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار حسن فريد، قد قضت بالسجن المشدد 7 سنوات بحق «العادلي» ونبيل سليمان، وأحمد عبدالنبى، وإلزامهم برد مبلغ 195 مليونًا و936 ألف جنيه وتغريمهم، مبلغ 195 مليونَا و936 ألف جنيه.

كما قضت بالسجن المشدد 5 سنوات لمحمد أحمد الدسوقي، بكر عبدالمحسن صلاح عبدالقادر فؤاد محمد كمال، عادل فتحي، محمد ضياء عبداللطيف، والسجن لمدة 3 سنوات للمتهمين نوال حلمي وعلا كمال.

المصدر : مباشر 24

شبكةعيونالإخبارية

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