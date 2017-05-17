بدأت بصور خاصة و«أحضان».. حقيقة زواج أحمد السعدني وريهام حجاج «في السر»

شيماء مصطفى

أُصيب رواد ومستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي بالصدمة بعد انتشار عدد من الصور الخاصة والحميمية بين الفنان أحمد السعدني والنجمة الشابة ريهام حجاج، وذلك وسط أنباء عن ووجود قصة حب جمعت بينهما، وسط تساؤلات عن حقيقة هذا الأمر.

البداية عندما انتشرت صور عديدة تجمع بين «السعدني» و«حجاج»، من أماكن تصويرهما الأعمال الفنية الأخيرة التي جمعت بينهما كان أبرزها فيلم «سطو مثلت» ومسلسل «الكبريت الأحمر»، حيث تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي أخبار عن ارتباطهما في علاقة حب، معتبرًا أن تلك الصور لا تُعبر عن علاقة زمالة بين النجمين الكبار.

وبالرغم من حالة الصمت التي غلبت على كل من أحمد السعدني وريهام حجاج، بشأن هذه الأخبار، بدأت تنتشر أخبار أخرى عن أن الأصدقاء المقربين من «أحمد» و «ريهام» على علم بقصة حبهما التي نشأت خلال تصوير فيلم «سطو مثلث» واكتملت في مسلسل «الكبريت الأحمر»؛ لاسيما مع ظهورهما سويًا في الأماكن العامة والمناسبات المختلفة.

وعلى الرغم من خروج تصريحات لـ«أحمد» و«ريهام» تنفي هذ الأمر؛ إلا أن الصور التي كان ينشرها «السعدني» عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «إنستجرام» تجمعه بـ«حجاج»، وعليها تعليقات إعجاب بالفنانة الشابة، جعلت نشطاء «السوشيال ميديا» يؤكدون قصة الحب، لافتين إلى أنهما تزوجا سرًا ويبحثان عن منزل الزوجية.





هذا الأمر الذي جعل الفنان أحمد السعدني يخرج ويعلق على هذه الأخبار، مؤكدًا أنها غير صحيحة على الإطلاق، وعبارة عن شائعات فقط، حيث تربطه بـ«ريهام»، علاقة صداقة قوية، وتوافق في العمل بينهما، بعد اشتراكهما في 4 أعمال فنية متتالية.

المصدر : مباشر 24

شبكةعيونالإخبارية

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