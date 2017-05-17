فضيحة مدوية تهز محافظة الدقهلية.. سيدة تجمع بين زوجها وعشيقها في مكان واحد

شيماء مصطفى

استيقظ أهالي قرية الخفير، إحدى القرى التابعة لمركز ومدينة بلقاس في محافظة الدقهلية، واقعة قيام سيدة بالزواج من عشيقها عرفيا على زوجها، وحرر زوجها محضر تعدد أزواج ضد زوجته.

ووفقًا لما ذكره أهالي القرية تعود بداية الواقعة لقيام الزوجة «سهير. م. ع» ابنة مدينة بلقاس، بالهروب من عش الزوجية، بقرية الحامول التابعة لمركز كفر الشيخ، وعندما توجه زوجها لمسقط رأسها بمدينة بلقاس، من أجل البحث عنها، علم أنها تزوجت من شخص عرفيا، ويسكنان في نفس المدينة.

انتقل الزوج إلى مركز الشرطة وحرر محضرا ضد زوجته يتهمها بـ «تعدد الأزواج»، حيث تزوجت عرفيا من «السيد م. أ»، وبإجراء التحريات ثبت صحة اتهام الزوج.

وبتقنين الإجراءات تم تشكيل قوة أمنية من أفراد مباحث شرطة بلقاس بقيادة الرائد أحمد توفيق، رئيس مباحث المركز، وتم القبض على الزوجة.

وبمواجهتها اعترفت بأنها تزوجت عرفيا على زوجها الأول، لأنها كانت على علاقة بزوجها الثاني، وتزوجت منه عرفيا، لأنها لا تريد أن تقع في الحرام، على حد قولها.

المصدر : مباشر 24

شبكةعيونالإخبارية

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