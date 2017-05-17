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حظك اليوم برج القوس الخميس 18/5/2018 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

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حظك اليوم برج القوس الخميس 18/5/2018 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى حظك اليوم برج القوس الخميس 18/5/2018 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

برج القوس

مهنياً: قد تغضب على بعض التصرفات أو المواقف وتتكلم على نحو جارح فتتسبب بخلاف أو بخصام

عاطفياً: تفرحك الأجواء وتنقلك إلى موقع آخر، فتعيش مغازلة جميلة مع الشريك تذكرك بالأيام 

صحياً: خفف قدر الإمكان من الأنشطة غير المفيدة والمرهقة مقابل حفنة من المال

ابراج مكتوب

برج القوس

لديك رغبة ملحة اليوم في السيطرة على الأمور واتخاذ القرارات ولكن قد يؤدي تعدد المسؤوليات إلى شعورك بالتوتر إلى حد ما. إذا شعرت بذلك فحاول أن تؤجل تلك القرارات للغد لكي لا تندم. ركز اليوم على التحكم في أعصابك وتصرفاتك أثناء تعاملك مع من حولك.

المصدر : ارب حظ

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رئيس قسم الأخبار

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