حظك اليوم برج العقرب الخميس 18/5/2018 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

سمر العشري

مهنياً: استعدّ للنجاح الذي ستحققه بعد الجهد الكبير والتفاني في أداء مهامك



عاطفياً: لا تخفِ الأسرار عن الحبيب، من شأن ذلك أن يفقده ثقته بك ويبعده عنك



صحياً: تجد نفسك ضحية بعض الابتزاز، ما يدفعك الى الغضب والثورة، أو يجعلك في موقع منافسة مع خصم شرس

ابراج مكتوب

أنت سعيد الحظ اليوم فربما تتخذ خطوة جديدة نحو هدفك ولذلك ستشعر بالسعادة على مدار اليوم. تشعر أن لديك قدرة عالية على التركيز ولذلك ربما تستغل هذا التركيز في إقناع بعض المعارضين لك بوجهة نظرك. استمتع بروح المغامرة اليوم من خلال الدخول في مشروعات جديدة لم تتطرق لها من قبل.

المصدر : ارب حظ

شبكةعيونالإخبارية

إعلان - Adsإعلان - Ads