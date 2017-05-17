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حظك اليوم برج الميزان الخميس 18/5/2018 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

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حظك اليوم برج الميزان الخميس 18/5/2018 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى حظك اليوم برج الميزان الخميس 18/5/2018 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

برج الميزان

مهنياً: المعاكسة اليوم تولّد تشنجات وسوء تفاهم، حاذر فالجوّ دقيق جداً، وقد يشير إلى تفاقم بعض المشكلات

عاطفياً: تمتنع عن التعبير عن رغباتك، أو تشعر بفقدان الحماسة للاشتراك في المناسبات الاجتماعية مع الشريك

صحياً: قد تندم لاحقاً إذا تأخرت عن القيام بالتمارين الرياضية المفيدة لك، ولا سيما للتخلص من البدانة المفرطة

 

ابراج مكتوب

برج الميزان

لا تفكر في الأمور بسلبية وإلا ستكون سببا قويا في ضياع فرص عظيمة منك. الوقت من ذهب فاستغله في إنجاز بعض الأعمال لتنال إعجاب من حولك في العمل. عليك أن تكون متفائلا فستدنو من أحلامك وطموحاتك فاجتهد وكن إيجابيا وستحقق ما تريد.

المصدر : ارب حظ

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