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اسعار اجهزة يونيفريسال 2017 بوتاجازات وغسالات في الأسواق المصرية

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اسعار اجهزة يونيفريسال 2017 بوتاجازات وغسالات في الأسواق المصرية اسعار اجهزة يونيفريسال 2017 بوتاجازات وغسالات في الأسواق المصرية

تسبب غلاء الأجهزة الكهربائية بشكل كبير، بحالة من الركود في الأسواق، وذلك بسبب عزوف معظم المستخدمين عن الشراء إلا لضرورة، فلم يعد هناك إقبال كبير ولقد تجاوزت نسبة الزيادة بالنسبة للأجهزة 50% إلى 70 %، ولم تشاهد الأسواق المصرية، مثل تلك الزيادة منذ عقود.

لقد صرح المدير العام لمصانع شركة يونيفرسال أن خلال العام الماضي، استطاعت الشركة أن تحقق أرباح تجاوزت 3 مليار جنيه، وتسعي خلال عام 2017 في المحافظة على حجم الاستثمارات والعمل على زيادتها، وسوف تصنع شركة يونيفرسال خلال هذا العام 200 ألف بوتاجاز، و3 ملايين غسالة و700 ألف سخان، وذلك ما تستهدفه الشركة تحقيقه وسوف نتحدث عن أحدث اسعار أجهزة يونيفرسال 2017 في الأسواق.

 

اسعار بوتاجازات يونيفرسال 2017

  • سعر البوتجاز يونيفرسال، استانلس 4 شعلة، هو 1050 جنيه.
اسعار بوتاجازات يونيفيرسال 2017
  • سعر البوتجاز يونيفرسال، وش استانلس 4 شعلة، هو 1110 جنيه.
  • سعر البوتجاز يونيفرسال، استانلس كلاسيك 4 شعلة، هو 1190 جنيه.
اسعار بوتاجازات يونيفيرسال 2017
  • سعر البوتجاز يونيفرسال، الوان 55*80، هو 1200 جنيه.
  • سعر البوتجاز يونيفرسال، وش استانلس،هو 1340 جنيه.
اسعار بوتاجازات يونيفيرسال 2017
  • سعر البوتجاز يونيفرسال، سلفر 55*80، هو 1580 جنيه.
  • سعر البوتجاز يونيفرسال، الوان 60*80، هو 1395 جنيه.

  • سعر البوتجاز يونيفرسال، بومبية 60*80، هو 1695.

  • سعر البوتجاز يونيفرسال، سلف رمان 60*80، هو 1995 جنيه.

اسعار غسالات يونيفرسال 2017

  • سعر الغسالة يونيفرسال، 10 كيلو أطفال، هو 1250 جنيه.
اسعار غسالات يونيفرسال 2017
  • سعر الغسالة يونيفرسال، 4 كيلو،  هو 850 جنيه.
  • سعر الغسالة يونيفرسال، 10 كيلو فوق أوتوماتيك، هو 4400 جنيه.
  • سعر الغسالة يونيفرسال، 8 كيلو فوق أوتوماتيك، هو 4100 جنيه.
اسعار غسالات يونيفرسال 2017
  • سعر الغسالة يونيفرسال، 13 كيلو فوق أوتوماتيك، هو 6200 جنيه.
  • سعر الغسالة يونيفرسال، 14 كيلو فوق أوتوماتيك، هو 8400 جنيه.
اسعار غسالات يونيفرسال 2017
  • سعر الغسالة يونيفرسال، 15 كيلو فوق أوتوماتيك، هو 8800 جنيه.
  • سعر الغسالة يونيفرسال،  16 كيلو فوق أوتوماتيك، هو 10100 جنيه.
اسعار غسالات يونيفرسال 2017
  • سعر الغسالة يونيفرسال، 18 كيلو فوق أوتوماتيك، هو 11600 جنيه.

 

 

 

المصدر : مصرفايف

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