أم تحتجز أبنائها لمدة تتجاوز الـ 40 عاما.. والسبب صادم

شيماء مصطفى

في واقعة غريبة، أقدمت أم مغربية على احتجاز 4 من أبنائها لمدة تتجاوز 40 عاما، وجاء ذلك بعد أن “سكنها هاجس فقدان أبنائها”، كما حدث معها في مرات سابقة، بحسب ما جاء في موقع “سكاي نيوز عربية.

ونقل “سكاي نيوز” عن الموقع الإلكتروني لصحيفة “الأخبار المغربية”، أن رئيس جمعية محلية كشف التفاصيل المأساوية للأسرة، التي عمدت ربتها إلى حبس أبنائها، وهم 3 فتيات وولد لمدة 4 عقود، وذلك خوفا عليهم من “الحسد”.

وذكرت الجمعية أن المجتمع المدني المحلي أصر بعد انتشار الخبر على كشف حقيقة ما يجري داخل منزل الأسرة، لكن الأم أصرت على إخفاء أبنائها، وأكدت على أنه لا أحد يملك حق التدخل في شئونها.

وأضافت الجمعية أنه تم استدعاء الأم إلى مقر قيادة التعاون الوطني، وجرى إقناعها بضرورة فتح باب منزلها وتشخيص حالة أبنائها، قبل أن تتمكن مندوبة التعاون الوطني من الدخول إلى المنزل، حيث قامت بإعداد تقرير لا أحد يعلم مضمونه، بحسب ما أورد “سكاي نيوز”.

المصدر : مباشر 24

شبكةعيونالإخبارية

إعلان - Adsإعلان - Ads