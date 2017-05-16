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زواج نادية الجندي يوليو القادم والعريس مفاجأة

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زواج نادية الجندي يوليو القادم والعريس مفاجأة زواج نادية الجندي يوليو القادم والعريس مفاجأة

تدوال رواد ومتابعي مواقع التواصل الإجتماعي، أخبارًا تفيد بقرب زواج الممثلة المصرية القديرة نادية الجندي، بعد شهر رمضان المبارك.

وقد أكد مقربون من الفنانة أن قلبها قد دقّ مجدداً، حيث إنها تعيش قصة حب كبيرة مع شخص من خارج الوسط الفنّي، وأنها سعيدة للغاية بهذا العشق الذي دخل على حياتها فجأة وأعادها لتحب الحياة مجدداً.

 

يذكر أن نادية كانت تزوّجت مرتين الأولى كانت من الفنان عماد حمدي وعاشت معه حتى وفاته بعام 1984 وأنجبت منه ابنها الوحيد (هشام)، و الزيجة الثانية من المنتج محمد مختار، وقدّما فيها الكثير من الأفلام الناجحة في السينما المصريّة، مثل: “الباطنيّة”، و”ملف سامية شعراوي”، و”وكالة البلح”، و”الخادمة” و”جبروت إمرأة” وغيرها.

تبلغ الفنانة نادية الجندى من العمر 79 سنة حيث أنها من مواليد محافظة الإسكندرية ولدت فى 24 مارس 1938 وله ابن وحيد هو هشام عماد حمدى، واسمها الحقيقى نادية محمد عبدالسلام جندى، وبدأت التمثيل فى عام 1958 بالظهور فى مشاهد صغيرة من فيلم الجميلة مع الفنانة ماجدة والفنان رشدى أباظة وأحمد مظهر ومن إخراج يوسف شاهين، وقدمت العديد من الأفلام السينيمائية حقت نجاح جماهيرى كبير منها فيلم خمسة باب، والضائعة، وشبكة الموت، والجاسوسة حكمت فهمى، وإمرأة هزت عرش ، وعصر القوة، ومهمة فى تل أبيب و 48 ساعة فى إسرائيل.

 

 

 

المصدر : مباشر 24

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