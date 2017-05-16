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شاهد| فيديو مسرب يكشف «فضيحة» داخل مركز شرطة سعودي

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شاهد| فيديو مسرب يكشف «فضيحة» داخل مركز شرطة سعودي شاهد| فيديو مسرب يكشف «فضيحة» داخل مركز شرطة سعودي

تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» و«تويتر» مقطع مسرب يرصد فضيحة داخل أحد مراكز الشرطة في المملكة العربية ، ويُظهر فيه الاعتداء على عامل.

ويظهر في الفيديو المسرب أحد رجال الأمن بملابسه العسكرية، يعتدي على عامل بالضرب والسب بشكل قاسي، حيث قام بضربه على ظهره مستخدمًا إحدى أدوات التعذيب.

 

وأثار المقطع ضجة كبيرة بين نشطاء مواقع التواصل، فبين مؤيد ومعارض استقبل الرواد مقطع الفيديو، حيث أشاد البعض بما فعله رجل المن موضحين أن تلك الطريقة كانت سريعة لاستخلاص الاعترافات منه، فيما هاجمه البعض الآخر متهمين إياه باستخدام القوة المفرطة شد المتهم.

وتصدر فيث الآونة الأخيرة في السعودية هاشتاج #رجل_أمن_يضرب_عامل، وعبر سعوديون في «تويتر» عن استيائهم لطريقة تعامل السائق مع العامل، مطالبين من السلطات محاسبته، ووصل عدد التغريدات حول هذه القصة إلى نحو 17 ألف و800 تغريدة.

 

 

المصدر : مباشر 24

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