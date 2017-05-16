الأوقاف: حظر تشغيل مكبرات الصوت في صلاة التراويح ''منعا للشوشرة''

شيماء مصطفى

قال الدكتور جابر طايع، وكيل وزارة الأوقاف إن كل مساجد مصر في جميع أنحاء الجمهورية ستقام بها صلاة التراويح خلال شهر رمضان المقبل، لافتًا إلى أن قرار وقف استخدام مكبرات الصوت الخارجية في المساجد أثناء الصلاة هو إجراء تنظيمي بحت.

وأضاف طايع في مداخلة هاتفية مع برنامج "ستديو الأخبار" المذاع على قناة "Ten" اليوم الثلاثاء، أن منع استخدام مكبرات الصوت يأتي منعا للشوشرة وتداخل الأصوات بين المساجد والزوايا وحتى لا يؤثر الصوت على تركيز الطلاب أثناء المذاكرة.

وأشار وكيل وزارة الأوقاف لإقامة الاعتكاف في 3453 مسجد وتوفير مكبرات صوت خارجية في صلاة التراويح فقط في حال كانت هناك صفوف من المصلين خارج المسجد، فضلا عن توفير ساحات لأداء صلاة عيد الفطر المبارك.

المصدر : مصراوى

شبكةعيونالإخبارية

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