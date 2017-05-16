8 معلومات عليك معرفتها عن تحديث بطاقات التموين قبل انتهاء المدة

شيماء مصطفى

أطلقت وزارة التموين والتجارة الداخلية، إشارة البدء لعملية تحديث بيانات البطاقات التموينية لما يُقرب من 19 مليون مواطن مقيدين على 4.5 مليون بطاقة، في أبريل الماضي.

ويرصد "مصراوي"، أهم 8 معلومات يجب عليك معرفتها بشأن عملية تحديث البيانات.

1- تم مد فترة تحديث البيانات شهر آخر، حيث تنتهي في 30 يونيو المقبل.

2- تقتصر عملية تحديث البيانات على من تظهر على الأفراد الذين يُطبق لهم عبارة "من فضلك حدث بياناتك" على فاتورة استلام السلع التموينية من أحد منافذ التموين.

3- تتم عملية تحديث البيانات عبر طريقتين، الأولى: باستمارة تحديث بيانات البطاقات التموينية الورقية والموجودة بمكاتب التموين والمكاتب التابعة للهيئة القومية للبريد المصري أوعن طريق الموقع الإلكتروني الذي أطلقته وزارة التموين www.tamwin.com.eg.

وفي حالة تحديث بيانات البطاقات التمويني عن طريق استمارة التحديث، يتم اتباع الخطوات الآتية:

* عند طباعة عبارة "من فضلك حدث بياناتك"، على إيصال استلام المقررات التموينية، يتم التوجه إلى أحد مكاتب التموين أو مكاتب البريد لسحب استمارة تحديث البيانات مجانًا.

* يتم تدوين كافة البيانات المطلوبة وإرفاق المسندات الآتية: "صورة بطاقة الرقم القومي لرب الأسرة، وصورة بطاقة الرقم القومي لباقي المستفيدين المقيدين على البطاقة، صورة شهادة الميلاد للأبناء القصر، وإيصال كهرباء لآخر فاتورة، وإيصال ماكينة صرف المقررات التموينية، والمثبت فيها كلمة (حدث بياناتك)"، ووضعها في ظرف وتسليمها إلى المكتب.

4- في حالة تحديث البيانات عن طريق الموقع الإلكتروني www.tamwin.com.eg، يتم اتباع الخطوات التالية:

* الدخول على علامة التبويب "حدث بياناتك"، وكتابة رقم البطاقة التموينية الذكية واختيار المحافظة ثم الضغط على التالي.

* يتم اختيار أحد الأفراد المقيدين بالبطاقة آلياً لكتابة الرقم القومي له لتأكيد هوية صاحب البطاقة أنه من يقوم بالتحديث، ثم الضغط على حدث بياناتك فيقوم الموقع بتوجيهك آلياً إلى أحد صفحات الاستكمال، حيث هناك صفحة خاصة باستكمال وتعديل البيانات وحذف أفراد، وصفحة خاصة باستكمال وتعديل البيانات وحذف وإضافة أفراد ويتم التوجيه من خلال الموقع آلياً على حسب حالة بطاقة الأسرة وما ينقصها من بيانات.

* يتم ملئ البيانات الخاصة برقم المحمول ورقم الدفع الإلكتروني الخاص بفاتورة الكهرباء، وتعديل بيانات الرقم القومي الخاصة بصاحب البطاقة إذا كان به خطأ وبعد ذلك البدء في تعديل بيانات الأفراد المقيدين بالبطاقة من خلال الضغط على تعديل أو حذف.

* في حالة التعديل في بيانات أحد أفراد بطاقة الأسرة يتم استيفاء أو تصحيح كلًا من خانة الرقم القومي وخانة صلة القرابة والضغط على حفظ.أما في حالة حذف أحد أفراد بطاقة الأسرة يتم الضغط على حذف فيتم الانتقال آلياً إلى صفحة تأكيد الحذف والضغط على تنفيذ الحذف لإنهاء عملية الحذف.

ويتم عقب ذلك استكمال استيفاء البيانات المطلوبة من رقم التليفون الأرضي والبريد الإلكتروني والملاحظات إن وجدت، ثم الضغط على حفظ لإنهاء عملية تحديث البيانات.

* بعد الانتهاء من عملية تسجيل بيانات المستفيدين المطلوبة يتم إرفاق الصور الضوئية من المستندات المطلوبة عن طريق الضغط على اضف ملفات، واختيار الملفات التي تحتوي على الصور الضوئية للملفات المطلوبة مع مراعاة أن تكون هذه الملفات بصيغة ملفات الصور (JPG, PNG, …. etc) وفي حالة إضافة ملفات ليست بصيغة من الصيغ المعروفة لملفات الصور لن يتم التسجيل إلا بعد عملية حذف الملف عن طريق الضغط على إلغاء.

* بعد الانتهاء من عملية استيفاء البيانات وإرفاق الملفات المطلوبة، وحفظ التعديلات من إضافةٍ وحذف يتم الضغط على تسجيل بعد التأكد من كتابة الحروف العربية الأربعة الموضحة بالشكل لإنهاء عملية تحديث البيانات.

5- مع العلم أنه لن تتم إعادة أو تصحيح البيانات على الموقع بعد مرور 24 ساعة من عملية تحديث البيانات، وفي هذه الحالة يمكن الرجوع إلى مركز الاتصال 19959.

6- لمعرفة خطوات تحديث بيانات بطاقات التموين إلكترونيا اضغط هنا

7- تعرف على استمارة تحديث بيانات بطاقات التموين اضغط هنا

8- تحديث البيانات يتم مجانًا بالكامل، فلا تستمع لمن يطلب منك أموالًا، وفق تأكيدات وزارة التموين ومجلس الوزراء.

المصدر : مصراوى

شبكةعيونالإخبارية

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