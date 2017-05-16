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زوجة الهارب هشام عبد الله تفجر مفاجأة من العيار الثقيل بشأن زوجها

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زوجة الهارب هشام عبد الله تفجر مفاجأة من العيار الثقيل بشأن زوجها زوجة الهارب هشام عبد الله تفجر مفاجأة من العيار الثقيل بشأن زوجها

فضحت غادة نجيب، زوجة الفنان هشام عبد الله، مقدم البرامج بقنوات جماعة الإخوان الإرهابية، مؤيدى الجماعة المقيمين فى تركيا، واصفة إياهم بـ"دواعش الإخوان" الذين يتلقون تمويلات خارجية.
 
وقالت غادة نجيب، فى تصريحات عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماع "فيس بوك": "لست كعمرو عبد الهادى أو وليد شرابى أو آيات العرابى، أو المجلس الثورى الكائن فى تركيا، لكى أنافق الإخوان مثلما يفعل دواعش الجماعة".
 
وأضافت زوجة هشام عبد الله فى كشفها لمؤيدى الجماعة الإرهابية: "هذه الشخصيات كانت متصورة أنى سأنافق الجماعة مثلما يفعلون، نظرا لأن زوجى هشام عبد الله يفعل هذا فى القناة التابعة للإخوان"، مشيرا إلى أن هذه الشخصيات تتلقى تمويلات من جماعة الإخوان ولهذا فإنهم يتضامنون مع قيادات الجماعة وينافقونها.
 
المصدر : اليوم السابع

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