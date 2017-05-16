أكلة شهيرة تتناولها في الصباح تهدد صحتك

شيماء مصطفى

كثير منا يتناول البذنجان المخلل فى الصباح الباكر على وجبة الإفطار، ولا نعلم مدي الخطورة التي نحن بصددها بسبب تلك الطبق الشهير على مائدة الكثير من البيوت المصرية.

وأوضح موقع "هيلث" الامريكي، فى تقرير له، أن تناول البذنجان كوجبة منفردة يعزز من عملية الهضم ويساهم في إمداد الجسم بالكثير من العناصر الهامة والضرورية لعضلات الجسم، بالإضافة إلى كقدرته على التصدي لمشكلة فقر الدم لما يحتوي من عنصر الحديد.

ولكن حذر الموقع، من إضافة الثوم والليمون والخل إليه، كونه يقلل من فوائده ويجعله كتلة لهب في المعدة، ويؤثر تأثيرا كبيرا على سير عملية الهضم، بالإضافة إلى أنه يشكل خطورة على جدار المعدة والأفضل تناوله بمفرده.

المصدر : صدى البلد

شبكةعيونالإخبارية

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