شاهد| إطلالة غير متوقعة لـ «زوجة الحضري».. ونشطاء: «دي مش أم العروسة»

شيماء مصطفى

أيام مرت على خطبة الاعب محمود عبدالمنعم كهربا نجم نادي الزمالك، والمُعار ضمن صفوف نادي اتحاد جدة السعودي من نجلة نجم المنتخب المصري ونادي وادي دجلة عصام الحضري، لتسلط وسائل الإعلام الضوء على عائلة الحضري.

ومن بين تلك المتابعات الإعلامية فاجأت زوجة عصام الحضري السيدة صابرين رضا الجميع بإطلالة جذابة ورقيقة جعلت البعض لا يتوقع أنها أم العروسة.

استطاعت زوجة الحضري خلال السنوات الماضية من الظهور بعدة إطلالات مختلفة بشكل كبير لدرجة أن البعض اعتقد أنها صور لامرأة أخرى.

نعرض فيما يلى مجموعة من الإطلالات غير المتوقعة لـ”صابرين” زوجة السد العالي عصام الحضري والتي نشرتها عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

المصدر : مباشر 24

شبكةعيونالإخبارية

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