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حظك اليوم برج الجدي الأربعاء 17/5/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

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حظك اليوم برج الجدي الأربعاء 17/5/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى حظك اليوم برج الجدي الأربعاء 17/5/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

برج الجدي

مهنياً: يوم ضاغط يشعرك بالتعب، وربما يشير إلى خلاف أو بعاد، ثق بمساعدة تأتيك من أصدقاء يؤدون دوراً في تحقيق بعض الإنجازات

عاطفياً: التشبّث بالمواقف المتصلبة لا يكون في مصلحة العلاقة، بل يؤدّي الى مواجهة شرسة بينك وبين الشريك

صحياً: لا تفسح في المجال أمام الآخرين كي يخيّروك بين السهرات والبقاء في المنزل، افعل ما تراه مناسباً لصحتك

ابراج مكتوب

تحتل مكانة مميزة بين رفقائك بل وربما تحقق نجاحا غير مسبوق في العمل. سيحاول الجميع الاستفادة منك والتعر ف على ما تقوم به لتحقق أحلامك فانصحهم واعرض عليهم بعض الأمثلة. اشرح لهم بعض الخطط التي تمكنهم من النجاح ولكن دون فخر أو كبرياء.

 

المصدر : ارب حظ

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