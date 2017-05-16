حظك اليوم برج الميزان الأربعاء 17/5/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

شيماء مصطفى

برج الميزان

مهنياً: يزوّدك هذا اليوم سحراً خاصاً وجاذبية، وتشعّ ببريق يلفت الجميع، ويفتتح دورة من الاتصالات المميّزة



عاطفياً: يبدأ اليوم مضطرباً عاطفياً، ما قد يولّد بعض الرتابة في العلاقة أو الإهمال أو اللامبالاة



صحياً: لا تقدم على الخطوات الناقصة صحياً، بل ادرسها جيداً حتى لو أجبرت على الاستعانة بأصحاب الاختصاص

ابراج مكتوب

لا تفكر في الأمور بسلبية وإلا ستكون سببا قويا في ضياع فرص عظيمة منك. الوقت من ذهب فاستغله في إنجاز بعض الأعمال لتنال إعجاب من حولك في العمل. عليك أن تكون متفائلا فستدنو من أحلامك وطموحاتك فاجتهد وكن إيجابيا وستحقق ما تريد.

المصدر : ارب حظ

شبكةعيونالإخبارية

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