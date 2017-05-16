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حظك اليوم برج الأسد الأربعاء 17/5/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

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حظك اليوم برج الأسد الأربعاء 17/5/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى حظك اليوم برج الأسد الأربعاء 17/5/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

برج الأسد

مهنياً: ينتقل مركور إلى برج الثور فيخفف من وهج محادثاتك السابقة، وقد يصعّب عليك التواصل مع بعض الجهات التي تغيب عن السمع

عاطفياً: قد تنفعل بسبب ما يطرأ على مسألة تخصك والشريك، تتبدّل ربما المواعيد وينتابكما بعض القلق

صحياً: سارع إلى زيارة الطبيب ولا سيما أن شهيتك المفتوحة دائماً تسبب لك مشكلات في المعدة

 

ابراج مكتوب

ربما تغير تفكيرك اليوم بسبب إطلاعك على بعض المعلومات الجديدة ولكن بتواصلك مع الأصدقاء ومناقشتهم في تلك المعلومات قد تتغير الصورة أمامك تماما. تمهل وكن صبورا حتى تتأكد من معلوماتك وتعرضها على الآخرين قبل اتخاذ أي قرار تندم عليه فيما بعد.

 

 

المصدر : ارب حظ

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