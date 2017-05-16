حظك اليوم برج الحمل الأربعاء 17/5/2018 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

شيماء مصطفى

برج الحمل

مهنياً: حاول دراسة مجالات جديدة ومشاريع جديدة تستطيع أن تنافس من خلالها



عاطفياً: يعزّز هذا اليوم الرومانسية ويجعلك اكثر جاذبية وبهاءً، لكن لا تمزج بين الحب والعمل في هذه الاثناء



صحياً: كثرة المطالعة في وضع جلوس غير مريح يسبب لك آلاماً في الرقبة والعنق ويرهق نظرك

ابراج مكتوب

ربما يحدث شيء ما يغير أفكارك وحتى قراراتك ولذلك ستشعر بأنك مشوش. من الأفضل أن تؤجل اتخاذ أي قرارات اليوم فربما تتفاجأ بعض المشاكل، كل ما تحتاج إليه اليوم هو أن تتحلى بالهدوء وتبدأ في حل مشاكلك فورا.

المصدر : ارب حظ

شبكةعيونالإخبارية

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