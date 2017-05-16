بالصور.. مشاهير ابتعدوا عن الأضواء والشهرة فغير الزمن ملامحهم.. الزوجة الرابعة للحاج متولي صادمة

شيماء مصطفى

قرر عدد كبير من الفنانين والفنانات اعتزال الفن فجأة والابتعاد عن الشهرة والأضواء، منهم من قرر عدم الرجوع للفن مره آخري ومنهم من ظهر مؤخرًا علي الشاشات، ومنهم من التقط لهم الاقارب مجموعة صور لمشاركة جمهورهم الحبيب لحظات رائعةلهم.

نستعرض لكم اليوم أبرز هؤلاء النجوم وماذا فعل الزمن بملامحهم ..

ماريا

صاحبة الأغنية الشهيرة “العب”.

حنان شوقي

إحدي بطلات مسلسل “البخيل وأنا “.

وفاء مكي

ومن ينسي مهجة في مسلسل “ذئاب الجبل “.

مني جبر

إحدي بطلات فيلم الحفيد .

منال عبداللطيف

أشهر أعمالها مسلسل “ارابيسك”.

مونيا

الزوجة الرابعة فى المسلسل الشهير “عائلة الحج متولي “.

غادة نافع

إبنة الفنانة الكبيرة ماجدة الصباحي .

وفاء صادق

إبنة المخرج الشهير “عادل صادق “، ومن أبرز أعمالها ” بهيرة ” فى مسلسل “لن أعيش فى جلباب أبي “.

جلال عيسي

صاحب الدور الشهير فى فيلم “المراهقات” حبيب زيزى مصطفي .

محمود القلعاوي

من أشهر فنانين الكوميديا المصرية، من أبرز أعماله دوره فى مسرحية “الجوكر”

ناجي أنجلو

صاحب الدور الشهير في فيلم “البحث عن فضيحة “، مخرج وله أكثر من عمل

بثينة رشوان

إبنة الفنان الكبير رشوان توفيق، لم تعلن الاعتزال وتظهر من فترة لأخري

حمدي حافظ

قرر الاعتزال فجأة.

ميادة الحناوي

بمجرد أن يذكر إسمها تسترجع روعة هذا الصوت الجميل

المصدر : مباشر 24

شبكةعيونالإخبارية

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