بعد علاقة محرمة لمدة عام.. شاب يحاول قتل عمته يسبب «صادم»

شيماء مصطفى

نجحت الأجهزة الأمنية في منطقة دار السلام في الإيقاع بالطالب «إ. ح. م»، من مواليد 92، يعمل مدرب في أحد صالات الجيم، بعد محاولته قتل عمته «ن. م. م» ربة منزل مواليد 78، في حين كشفت الأجهزة الأمنية، عن السبب الصادم، وراء محاولته قتل عمته.

فقد تلقت مباحث قسم شرطة دار السلام، برئاسة الرائد حسام عبد العال رئيس مباحث دار السلام، بلاغاً من جارة المجني عليها، بالعثور على جارتها ملقاة أمام باب الشقة وبها طعنة نافذة بالبطن، فتم تشكيل قوة من المباحث، ونجحت في التوصل إلى مرتكب الواقعة، وبإعداد الأكمنة أمكن لفريق المباحث ضبط المتهم، وبمواجهته بالواقعة اعترف بارتكابها، وضبط السكين المستخدم.

وأفادت الحريات، بأن المجني عليها عمة المتهم، وأقامت معه علاقة غير شرعية وعاشرته معاشرة الأزواج لمدة عام، ومنذ أشهر امتنعت عن معاشرته ورفضت الإنفاق، وعلم المتهم أن عمته على علاقة غير شرعية بأحد الأشخاص «لا يعلمه»، فقرر قتلها.

حيث أخفى سكيناً بين طيات ملابسه، وتوجه إلى مسكنها، وعندما فتحت له باب الشقة عاجلها بطعنة نافذة بمنطقة البطن، وتم نقلها إلى مستشفى قصر العيني في حالة سيئة.

المصدر : مباشر 24

شبكةعيونالإخبارية

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