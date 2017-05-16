أخبار عاجلة

القائم بأعمال رئيس جامعة حلوان: التحقيق في واقعة التحرش بطالبة "التجارة" -
صورة وخبر: ترامب يمد يده إلى أردوغان -
10 تصريحات × 24 ساعة -
إخلاء سبيل موظفي حي غرب شبرا المتهمين بإهدار المال العام -
أول تعليق لمدير مطار شرم الشيخ عن فيديو "نقطة" الراقصة -
مباراة الجزيرة وسبورتنج في بطولة دوري السوبر لكرة السلة -
فيديو| «موسى» يكشف حجم المعونات التي تلقتها مصر من الخليج -
مساء الأنوار: لقاء مع إبراهيم عثمان - رئيس النادي الإسماعيلي -
مساء الأنوار: قائمة النادي الأهلي لمباراة الشرقية -
مساء الأنوار: وفد الفيفا يزور المقاولون العرب بشأن صدور رخصة النادي الاحترافية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. فيديو
  3. DMC
  4. DMC

السفيرة عزيزة - النائبة / جليلة عثمان ... أرفض التمييز بين عاملة الحكومة والقطاع الخاص

  • DMC
  • 68
Google+ Print
    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
مساء dmc - كاميرا مساء dmc في قرية الناصرية بالجيزة بعد عامين على برنامج "تكافل وكرامة"

مساء dmc - كاميرا مساء dmc في قرية الناصرية بالجيزة بعد عامين على برنامج "تكافل وكرامة"

مساء dmc - وزيرة التضامن الاجتماعي: لم نعتاد في مصر على التعاون بين الوزارات أو تبادل البيانات بينهم

مساء dmc - وزيرة التضامن الاجتماعي: لم نعتاد في مصر على التعاون بين الوزارات أو تبادل البيانات بينهم

مساء dmc - وزيرة التضامن الاجتماعي: من المهم أن يكون تمويل "تكافل وكرامة" من موازنة الدولة

مساء dmc - وزيرة التضامن الاجتماعي: من المهم أن يكون تمويل "تكافل وكرامة" من موازنة الدولة

مساء dmc - وزيرة التضامن الاجتماعي: ميكنة مكاتب الصحة وربطها بوزارة التنمية يمنع إهدار المال العام

مساء dmc - وزيرة التضامن الاجتماعي: ميكنة مكاتب الصحة وربطها بوزارة التنمية يمنع إهدار المال العام