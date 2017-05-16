عاجل بالفيديو || حريق ضخم بمجمع الماسة بالعاصمة الإدارية الجديدة والقوات المسلحة تدفع بطائرات إطفاء للسيطرة على الحريق بجانب 12 سيارة إطفاء تابعة للحماية المدنية

سمر العشري

نشب حريق هائل في فندق الماسة الذي ما زال تحت الإنشاء، بالعاصمة الإدارية الجديدة شرق القاهرة اليوم اليوم الإثنين 15 مايو، حيث صرح مصدر بالمشروع، بأن قوات الإطفاء والدفاع المدني انتقلت إلى موقع الحريق، ودفعت بـ 12 سارة مطافي لمحاولة السيطرة عليه.

وأضاف المصدر، أن القوات المسلحة دفعت بعدد من طائرات الإطفاء، إلى جانب العديد من سيارات الإطفاء التابعة للحماية المدنية، لمحاولة السيطرة على الحريق الكبير.

وكان نائب مدير الحماية المدنية بمحافظة القاهرة، اللواء “علاء عبد الظاهر”، قد تلقى إخطارا يفيد باندلاع حريق بمجمع الماسة الذي ما زال تحت الإنشاء، في العاصمة الإدارية الجديدة.

وفي هذا الصدد تم نشر مقطع فيديو على موقع يوتيوب، عن الحريق، بعد قيام أحد المهندسين العاملين بالعاصمة الإدارية الجديدة، بالتقاط بعض الصور التي أظهرت حجم الحريق، ومحاولة طائرات الجيش السيطرة عليه بالتعاون مع الحماية المدنية، وسط تصاعد كثيف للدخان الناتج عن الحريق.

المصدر : مصر فايف

شبكةعيونالإخبارية

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