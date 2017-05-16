أخبار عاجلة

مباراة الجزيرة وسبورتنج في بطولة دوري السوبر لكرة السلة -
فيديو| «موسى» يكشف حجم المعونات التي تلقتها مصر من الخليج -
مساء الأنوار: لقاء مع إبراهيم عثمان - رئيس النادي الإسماعيلي -
مساء الأنوار: قائمة النادي الأهلي لمباراة الشرقية -
مساء الأنوار: وفد الفيفا يزور المقاولون العرب بشأن صدور رخصة النادي الاحترافية -
مساء الأنوار: لقاء خاص مع إبراهيم حسن - نجم النادي الإسماعيلي -
مساء الأنوار: استطلاع آراء الجماهير عن مهاجم المنتخب الأمثل لخوض لقاء تونس -
مساء الأنوار - أحد المرشحين لرئاسة النادي الأهلي لـ حسام غالي: إذا اعتزلت ستكون في قائمتي -
مساء dmc - كاميرا مساء dmc في قرية الناصرية بالجيزة بعد عامين على برنامج "تكافل وكرامة" -
مساء الأنوار: أخر المستجدات في أزمة إعادة مباراة الزمالك ومصر للمقاصة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. حوادث و محاكم

عاجل بالفيديو || حريق ضخم بمجمع الماسة بالعاصمة الإدارية الجديدة والقوات المسلحة تدفع بطائرات إطفاء للسيطرة على الحريق بجانب 12 سيارة إطفاء تابعة للحماية المدنية

Google+ Print
عاجل بالفيديو || حريق ضخم بمجمع الماسة بالعاصمة الإدارية الجديدة والقوات المسلحة تدفع بطائرات إطفاء للسيطرة على الحريق بجانب 12 سيارة إطفاء تابعة للحماية المدنية عاجل بالفيديو || حريق ضخم بمجمع الماسة بالعاصمة الإدارية الجديدة والقوات المسلحة تدفع بطائرات إطفاء للسيطرة على الحريق بجانب 12 سيارة إطفاء تابعة للحماية المدنية

نشب حريق هائل في فندق الماسة الذي ما زال تحت الإنشاء، بالعاصمة الإدارية الجديدة شرق القاهرة اليوم اليوم الإثنين 15 مايو، حيث صرح مصدر بالمشروع، بأن قوات الإطفاء والدفاع المدني انتقلت إلى موقع الحريق، ودفعت بـ 12 سارة مطافي لمحاولة السيطرة عليه.

وأضاف المصدر، أن القوات المسلحة دفعت بعدد من طائرات الإطفاء، إلى جانب العديد من سيارات الإطفاء التابعة للحماية المدنية، لمحاولة السيطرة على الحريق الكبير.

وكان نائب مدير الحماية المدنية بمحافظة القاهرة، اللواء “علاء عبد الظاهر”، قد تلقى إخطارا يفيد باندلاع حريق بمجمع الماسة الذي ما زال تحت الإنشاء، في العاصمة الإدارية الجديدة.

وفي هذا الصدد تم نشر مقطع على موقع يوتيوب، عن الحريق، بعد قيام أحد المهندسين العاملين بالعاصمة الإدارية الجديدة، بالتقاط بعض الصور التي أظهرت حجم الحريق، ومحاولة طائرات الجيش السيطرة عليه بالتعاون مع الحماية المدنية، وسط تصاعد كثيف للدخان الناتج عن الحريق.

 

المصدر : فايف

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

معلومات الكاتب

رئيس قسم الأخبار

مواضيع متعلقة
أول تعليق لمدير مطار شرم الشيخ عن فيديو "نقطة" الراقصة

أول تعليق لمدير مطار شرم الشيخ عن فيديو "نقطة" الراقصة

فيديو| «موسى» يكشف حجم المعونات التي تلقتها مصر من الخليج

فيديو| «موسى» يكشف حجم المعونات التي تلقتها مصر من الخليج

مساء الأنوار: أخر المستجدات في أزمة إعادة مباراة الزمالك ومصر للمقاصة

مساء الأنوار: أخر المستجدات في أزمة إعادة مباراة الزمالك ومصر للمقاصة

مساء dmc - وزيرة التضامن الاجتماعي: لم نعتاد في مصر على التعاون بين الوزارات أو تبادل البيانات بينهم

مساء dmc - وزيرة التضامن الاجتماعي: لم نعتاد في مصر على التعاون بين الوزارات أو تبادل البيانات بينهم