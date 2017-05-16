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بالفيديو || البشير : " صابرون علي مصر رغم احتلالهم أراضينا "

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بالفيديو || البشير : " صابرون علي مصر رغم احتلالهم أراضينا " بالفيديو || البشير : " صابرون علي مصر رغم احتلالهم أراضينا "

جدد الرئيس السوداني، عمر البشير، هجومه على ، عبر قناة "الجزيرة" القطرية، زاعما إن بلاده تتحلى بالصبر مع مصر، رغم ما أسماه "احتلالها" أراضي سودانية، في إشارة إلى مثلث حلايب وشلاتين الحدودي.
 
واتهم البشير الإعلام المصري بالإساءة إلى السودان، رغم "القوة التاريخية" للعلاقات بينهما، كما نفى ما يتردد عن إقامة قاعدة أمريكية على أرض بلاده. 
 
وأضاف الرئيس السوداني، أن بلاده مع ذلك تصبر على هذه المعاملة؛ لأن العلاقات المصرية السودانية تاريخية وروابطها قوية جدًا. 
 
وتابع قائلًا: «مصر مستهدفة ونحن مستهدفون، فأي شرخ في هذه العلاقات هو خصم للاثنين؛ وهو ما يصب في مصلحة أعداء الأمة»، دون أن يُسمهم.
 
ونفى البشير ما يتردد عن إقامة قاعدة أمريكية على أرض بلده، وأثنى على رفع العقوبات الولايات المتحدة العقوبات عن الخرطوم، مشيرًا إلى طلب الاستخبارات الأمريكية رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب. 
 
واعتاد الرئيس السودانى استخدام قضية حلايب وشلاتين في أحاديثه الإعلامية، بهدف إلهاء الشعب في أزمة خارجية، واصطناع بطولة زائفة متناسيا سماحه بتقسيم بلاده بين شمال وجنوب ترضية للغرب.
 
 
 
المصدر : فيتو

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