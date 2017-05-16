أخبار عاجلة

مباراة الجزيرة وسبورتنج في بطولة دوري السوبر لكرة السلة -
فيديو| «موسى» يكشف حجم المعونات التي تلقتها مصر من الخليج -
مساء الأنوار: لقاء مع إبراهيم عثمان - رئيس النادي الإسماعيلي -
مساء الأنوار: قائمة النادي الأهلي لمباراة الشرقية -
مساء الأنوار: وفد الفيفا يزور المقاولون العرب بشأن صدور رخصة النادي الاحترافية -
مساء الأنوار: لقاء خاص مع إبراهيم حسن - نجم النادي الإسماعيلي -
مساء الأنوار: استطلاع آراء الجماهير عن مهاجم المنتخب الأمثل لخوض لقاء تونس -
مساء الأنوار - أحد المرشحين لرئاسة النادي الأهلي لـ حسام غالي: إذا اعتزلت ستكون في قائمتي -
مساء dmc - كاميرا مساء dmc في قرية الناصرية بالجيزة بعد عامين على برنامج "تكافل وكرامة" -
مساء الأنوار: أخر المستجدات في أزمة إعادة مباراة الزمالك ومصر للمقاصة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. حوادث و محاكم

بالفيديو || أحد الهاربين من جحيم داعش بلبيا يعرض فيديو مصور لتدريبات الإرهابيين

Google+ Print
بالفيديو || أحد الهاربين من جحيم داعش بلبيا يعرض فيديو مصور لتدريبات الإرهابيين بالفيديو || أحد الهاربين من جحيم داعش بلبيا يعرض فيديو مصور لتدريبات الإرهابيين

تنظيم داعش هو من الأخطر الأنظمة التي ظهرت مؤخرا حول دول العالم، فهو يسعى دائما لتطبيق الإفكار المتطرفة والعنف والقتل والتكفير، وظهر داعش في أكثر من دولة عربية وأهمها دولة لبيا الشقيقة.

ونجح  تنظيم داعش في إقناع بعض الشباب للانضمام إليهم بداعي محاربة الفاسدين وتطبيق شرع الله، ومن أحدي الطرق التي يستغلها تنظيم داعش لإقناع الشباب أيضا، هو عرض عليهم مبلغ مالي كبير كما ذكر أحد المنشقين عليهم مع الإعلامي وائل الإبراشي من قبل.

وكان تنظيم داعش قد اعلن مسئوليته عن الكثير من الأعمال الإرهابية التي حدثت مؤخرا في الفترة الأخيرة ومنها تفجير كنيستي طنطا والإسكندرية، والتي راح ضحيتها الكثير من المصريين.

هذا وقد عرض احد برامج قناة دي إم سي أمس لمنشق عن تنظيم داعش بــ لبيا، إثناء تدريبهم قبل السفر إلي سوريا.

 

المصدر : فايف

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

معلومات الكاتب

رئيس قسم الأخبار

مواضيع متعلقة
فيديو| «موسى» يكشف حجم المعونات التي تلقتها مصر من الخليج

فيديو| «موسى» يكشف حجم المعونات التي تلقتها مصر من الخليج

مساء الأنوار: أخر المستجدات في أزمة إعادة مباراة الزمالك ومصر للمقاصة

مساء الأنوار: أخر المستجدات في أزمة إعادة مباراة الزمالك ومصر للمقاصة

مساء dmc - وزيرة التضامن الاجتماعي: لم نعتاد في مصر على التعاون بين الوزارات أو تبادل البيانات بينهم

مساء dmc - وزيرة التضامن الاجتماعي: لم نعتاد في مصر على التعاون بين الوزارات أو تبادل البيانات بينهم

مساء الأنوار: ثروت سويلم ينفي تصريحاته بأنه يتمنى أن يكون نهائي كأس مصر بين الأهلي والزمالك

مساء الأنوار: ثروت سويلم ينفي تصريحاته بأنه يتمنى أن يكون نهائي كأس مصر بين الأهلي والزمالك