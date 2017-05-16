بالفيديو || أحد الهاربين من جحيم داعش بلبيا يعرض فيديو مصور لتدريبات الإرهابيين

سمر العشري

تنظيم داعش هو من الأخطر الأنظمة التي ظهرت مؤخرا حول دول العالم، فهو يسعى دائما لتطبيق الإفكار المتطرفة والعنف والقتل والتكفير، وظهر داعش في أكثر من دولة عربية وأهمها دولة لبيا الشقيقة.

ونجح تنظيم داعش في إقناع بعض الشباب للانضمام إليهم بداعي محاربة الفاسدين وتطبيق شرع الله، ومن أحدي الطرق التي يستغلها تنظيم داعش لإقناع الشباب أيضا، هو عرض عليهم مبلغ مالي كبير كما ذكر أحد المنشقين عليهم مع الإعلامي وائل الإبراشي من قبل.

وكان تنظيم داعش قد اعلن مسئوليته عن الكثير من الأعمال الإرهابية التي حدثت مؤخرا في الفترة الأخيرة ومنها تفجير كنيستي طنطا والإسكندرية، والتي راح ضحيتها الكثير من المصريين.

هذا وقد عرض احد برامج قناة دي إم سي أمس فيديو لمنشق عن تنظيم داعش بــ لبيا، إثناء تدريبهم قبل السفر إلي سوريا.

المصدر : مصر فايف

شبكةعيونالإخبارية

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