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مفاجأة بالفيديو || "سالم عبدالجليل" يعترف بانضمامه وتعاطفه مع الإخوان

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مفاجأة بالفيديو || "سالم عبدالجليل" يعترف بانضمامه وتعاطفه مع الإخوان مفاجأة بالفيديو || "سالم عبدالجليل" يعترف بانضمامه وتعاطفه مع الإخوان

عرض عرض الإعلامي محمد الغيطي، خلال برنامج “صح النوم”، مصورا للشيخ سالم عبدالجليل، وكيل وزارة الأوقاف، خلال مداخلة له مع قناة “الجزيرة مباشر ”، عبر الـ Skype، وأقر واعترف خلالها بأنه ليس نادما على انضمامه لجماعة الإخوان، قائلاً: “كنت معهم وتثقفت وتربيت على منهجهم الأخلاقي والإنساني الرائع وكنت أتمنى أن ولادي يكونوا فيهم”.

وأضاف “عبدالجليل”، خلال حواره، أنه كان يتطلع أن يصبح أبناءه جزءًا من جماعة الإخوان ليتربوا ويتثقفوا على جانبهم المشرق والتربوي، وأن الإخوان لهم جانب تربوي وايماني مشرق، بخلاف النهج السياسي، الذي سبب لهم أزمة، نتيجة لعبة السياسية، التي لا تلتزم بضوابط.

ومن جانبه، قال الإعلامي عمرو أديب، خلال برنامج “كل يوم”، المذاع على قناة “أون”، إن المفكر الإسلامي، ثروت الخرباوي، أكد اليوم الإثنين، أن الشيخ سالم عبد الجليل، وكيل وزارة الأوقاف الأسبق، تابع لجماعة الإخوان المسلمين، قائلاً: “إحنا مبنتعلمش بعد 2011، فجأة ناس كتير مثقفين وعلماء وأطباء وضباط شرطة لقيناهم إخوان”.

وتابع أديب: “هما قاعدين جوة المؤسسات السيادية والجامعات، ومستنين لحظة بس وإشارة وهتلاقيهم جنبك.. إحنا نص المذيعين اللي كانوا معانا اكتشفنا أنهم إخوان”.

 

المصدر : مصر فايف

 

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